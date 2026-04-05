Які психоактивні речовини вживали люди 4000 років тому

Бетель / © Вікіпедія

Дослідники, які вивчають давній некрополь у Таїланді, виявили на зубному нальоті жінки, яка жила 4000 років тому, алкалоїди бетельного горіха, що відповідають за стан бадьорості та легкої ейфорії.

Науковці з Університету Чіангмай проаналізували мінералізований наліт на зубах скелетів із некрополя бронзової доби Нонг Ратчават.

Одна з авторів дослідження зазначає, що цей метод дозволяє «зробити невидиме видимим», оскільки зубний наліт є своєрідним «архівом», що фіксує в собі не лише частинки їжі, а й метаболіти рослинних сполук, які споживала людина за життя.

У молярах однієї з жінок було виявлено ареколін та арекаїдин — ключові алкалоїди психоактивного бетельного горіха.

Однак, зуби цієї жінки не мали характерного для сучасних споживачів бетелю червоно-чорного забарвлення, а в її могилі не знайшли типових інструментів для розтирання горіхів. Це натякає на те, що 4000 років тому методи приготування та вживання стимуляторів могли суттєво відрізнятися від нинішніх традицій.

Оскільки алкалоїди було виявлено на зубах лише однієї особи із шести, наковці вважають, що поки немає достатніх підстав стверджувати, що вживання психостимуляторів було масовим у цій культурі бронзової доби.

При цьому археоботанік Крістіна Кастільо з Університетського коледжу Лондона наголосила, що алкалоїди на кшталт ареколіну містяться у багатьох видах пальм родини Areca, тому пов’язувати знахідку виключно з класичним бетельним горіхом без наявності макрозалишків рослин дещо передчасно.

Нагадаємо, археологи переглянули роль так званої стіни Гобі — частини масштабної системи укріплень, що простягається через північний Китай, Монголію та Сибір. Як свідчать результати дослідження, ця інфраструктура була значно складнішою, ніж вважалося раніше.