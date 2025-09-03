Які тварини мають найкращий слух: науковці назвали лідерів

Кажан / © Getty Images

Реклама

Вчені назвали тварин, які володіють найкращим слухом у світі. У списку опинилися кажани, дельфіни, сипухи, воскові молі та навіть ластоногі, зокрема тюлені.

Про це повідомило видання Live Science.

Визначити абсолютного «володаря слуху» неможливо. Професорка Університету Ольденбурга Крістіна Кьоппл пояснила, що саме поняття «найкращий» є відносним: його визначають одразу кілька критеріїв — чутливість, здатність відрізняти схожі звуки та точність локалізації джерела.

Реклама

Учені наводять кілька яскравих прикладів:

Воскова міль здатна чути частоти до 300 кілогерц. Це приблизно у 15 разів перевищує верхній поріг людського слуху. Завдяки цьому комаха може вчасно розчути крик кажана і врятуватися від нападу.

Сипухи (сови) мають слухову систему, яка сформувалася під впливом нічного способу життя. Вони точно визначають місцеперебування здобичі лише за звуком, навіть у повній темряві.

Дельфіни та кажани використовують ехолокацію. Вони не просто вловлюють і обробляють звуки, а й створюють «звукову карту» простору. При цьому в їхніх вухах є спеціальні механізми, що гасять шум власних сигналів і захищають слух.

Ластоногі — тюлені, моржі та морські леви — можуть чути як під водою, так і на суші. Науковці відзначають, що деякі види на суходолі чують майже так само добре, як сови, а у воді — майже як дельфіни. За спостереженнями дослідників, тюлені реагують навіть на звук хрускоту снігу на відстані до 1,6 км.

Нагадаємо, у світі є одна країна, де немає комах. Ця країна зберегла свою репутацію країни без комарів завдяки суворим зимам та холодним водоймам.