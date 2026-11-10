Якою була б Земля, якби на ній ніколи не існувало життя: вчені отримали несподівану відповідь

Якою була б Земля без життя — результати дослідження / © NASA

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Науковці змоделювали, якою могла б бути Земля, якби на ній ніколи не виникло життя. Результати дослідження показали, що навіть без живих організмів планета могла б зберігати сприятливі умови протягом мільярдів років.

Про це повідомляє ScienceAlert із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Planetary Science Journal.

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Команда дослідників під керівництвом астробіологині Саманти Гілберт-Янізек із Вашингтонського університету вирішила з’ясувати, наскільки важливу роль відіграє життя у підтриманні стабільного клімату Землі. Зокрема, вчених цікавило, чи могла б наша планета залишатися придатною для існування живих організмів, якби вони на ній ніколи не з’явилися.

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Це питання пов’язане з так званою гіпотезою Геї, згідно з якою живі організми взаємодіють із фізичним середовищем Землі та сприяють підтриманню умов, необхідних для життя. Однак науковці вирішили перевірити, чи здатні природні процеси забезпечувати таку стабільність самостійно.

Якою була б Земля, якби на ній ніколи не існувало життя

Для дослідження вчені розробили складну комп’ютерну модель Землі, на якій від самого початку не було жодних живих організмів. Водночас вони врахували основні фізичні складники планети, зокрема її ядро, мантію, земну кору, атмосферу, океани та вплив сонячного випромінювання.

Загалом дослідники проаналізували 19 ключових характеристик планети. Серед них — температура поверхні, теплові потоки, хімічний склад океанів та обмін речовинами між різними частинами Землі.

За допомогою моделювання команда простежила, як змінювалися б ці показники протягом приблизно п’яти мільярдів років — від формування нашої планети до орієнтовно 500 мільйонів років у майбутньому.

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Результати показали, що навіть без життя Земля могла б залишатися придатною для його виникнення протягом понад 4,5 мільярда років. Зокрема, температура поверхні дозволяла б існувати рідкій воді, а її кількість була б подібною до тієї, яку має сучасна Земля.

Водночас існувала б одна суттєва відмінність — в атмосфері такої планети не було б великої кількості кисню. Це пояснюється відсутністю фотосинтезу, завдяки якому живі організми виробляють кисень.

Утім, як пояснюють дослідники, наявність кисню не є обов’язковою умовою придатності планети для життя. В астрономії одним із головних критеріїв такої придатності вважають можливість існування рідкої води на поверхні.

Що допомогло б Землі зберегти сприятливий клімат

Науковці встановили, що навіть без участі живих організмів клімат Землі могли б регулювати природні геологічні та хімічні процеси.

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Зокрема, важливу роль відігравав би карбонатно-силікатний цикл, який пов’язаний із вивітрюванням гірських порід, вулканічними викидами газів та хімічними процесами в океанах.

Саме ці механізми могли б підтримувати концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та температуру поверхні в межах, сприятливих для існування рідкої води.

За розрахунками дослідників, така природна система могла б забезпечувати кліматичну стабільність навіть попри те, що за останні 4,5 мільярда років світність Сонця збільшилася приблизно на 30%.

Таким чином, результати моделювання свідчать, що кам’яниста планета, подібна до Землі, теоретично здатна підтримувати придатні для життя умови протягом мільярдів років без впливу біологічних процесів.

Водночас автори дослідження наголошують, що їхні висновки не спростовують гіпотезу Геї. Вони не виключають, що живі організми насправді допомагають стабілізувати клімат Землі та посилюють дію природних механізмів.

Крім того, науковці визнають, що комп’ютерна модель має певні обмеження. Зокрема, під час її створення довелося спростити деякі процеси, пов’язані з тектонікою плит, хімічним складом атмосфери та регулюванням клімату.

Як відкриття допоможе шукати життя на інших планетах

На думку дослідників, отримані результати можуть мати важливе значення для пошуків позаземного життя.

Річ у тім, що планети, на яких ніколи не існувало живих організмів, можуть мати кліматичні та геофізичні характеристики, подібні до земних. Через це визначити наявність життя лише за окремими показниками атмосфери може бути складніше, ніж вважалося.

Як пояснила Саманта Гілберт-Янізек, створена модель допоможе вченим зрозуміти, яким чином придатні для життя, але безжиттєві планети можуть нагадувати ті, на яких живі організми справді існують.

Це дозволить точніше оцінювати результати спостережень за атмосферами екзопланет і визначати, наскільки ймовірно, що виявлені хімічні ознаки свідчать про наявність життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загадковий астероїд, до якого прямує японський космічний апарат, прискорюється з невідомих причин. Науковці вже відкинули одну з головних версій.

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