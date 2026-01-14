Якщо люди зникнуть: скільки часу знадобиться природі, щоб поглинути Нью-Йорк

Вчені розрахували, через скільки років природа поверне собі Нью-Йорк, якщо люди раптом зникнуть

Нью-Йорк називають містом, яке ніколи не спить. Але без людей він «погасне» майже миттєво, а згодом перетвориться на дикі джунглі. Архітектори та урбаністи склали графік руйнування мегаполісу.

Про це йдеться у випуску подкасту «Ask Us Anything» від видання Popular Science.

Перший тиждень: темрява і потоп

Без нагляду людей енергомережа вийде з ладу за кілька днів. Нью-Йорк порине в темряву.

Зірки: Зникнення світлового забруднення призведе до того, що над Мідтауном вперше за століття стане видно Чумацький Шлях.

Метро: Щодня насоси відкачують із підземки майже 50 тисяч кубометрів (це як 20 олімпійських басейнів). Без електрики тунелі почнуть затоплюватися майже відразу. Щури, таргани та голуби стануть першими «колонізаторами» підземель.

Будинки: Без опалення та кондиціонерів температура всередині стрибатиме, і вже за тиждень на стінах квартир з’явиться пліснява.

Нью-Йорк порине у темряву в перші ж тижні після зникнення людей

Перші 10 років: бетонні джунглі

Через місяць газони Центрального парку перетворяться на луки, а через рік почнеться руйнування інфраструктури.

Скло: Однокамерні вікна у старих будинках тріснуть першими. Потім здадуться і фасади хмарочосів.

Квартири-теплиці: Як тільки вікна розіб’ються, всередину потрапить вода. Квартири перетворяться на вологі парники — ідеальне місце для комарів, змій та грибка. Фактично, на 20-му поверсі утвориться болото.

Асфальт: Цикли замерзання і танення розірвуть дороги. З тріщин проростуть дерева — особливо платани, які швидко захоплять парковки.

Через 10 років Нью-Йорк перетвориться на бетонні джунглі

50 років: ведмеді на Мангеттені

Через пів століття у місті сформується нова екосистема, якої раніше не існувало.

Будинки обплетуть ліани та отруйний плющ. У місті з’явиться повноцінна фауна:

олені, кролики та дикі індички заселять парки;

за ними прийдуть хижаки — койоти, рисі та навіть чорні ведмеді;

соколи та орли гніздитимуться у порожніх офісах.

Через 50 років по Мангеттену гулятимуть ведмеді

100 років: падіння гігантів

Цікавий парадокс: найсучасніші хмарочоси впадуть першими.

Будівлі типу 10-Hudson Yards або 111 West 57th Street тримаються на тонких сталевих каркасах і залізобетоні. Вода, що просочиться крізь скляні стіни, змусить їх гнити зсередини, і вони обваляться.

Натомість старі гіганти, як Емпайр-Стейт-Білдінг або Крайслер-Білдінг, простоять довше — можливо, ще 50-100 років. Їх будували із надлишковим запасом міцності, використовуючи товсту кладку та важкі сталеві рами.

Через 100 років хмарочоси впадуть через корозію

Зрештою, Нью-Йорк стане лісом з деревами заввишки 30 метрів. Бетон розчиниться, а парки перетворяться на болота з бобрами та черепахами. Але деякі сліди цивілізації, як-от мармурові леви біля Публічної бібліотеки або купи цегли, можуть зберегтися на тисячоліття як пам’ятник зниклому людству.

Нагадаємо, за розрахунками американських вчених, зробленими ще 1960 року, до «Судного дня» нам залишилось трохи більше 300 днів. Але за останні пів століття людство вже «зламало» це моторошне рівняння.