Яку функцію в iPhone варто вимкнути, щоб не стати жертвою хакерів

Фахівці з цифрової безпеки виявили, що маловідоме налаштування в iPhone може відкрити двері хакерам для крадіжки персональних даних, банківських реквізитів та особистих фотографій.

Про це пише видання LADbible.

У чому полягає прихована загроза

Основна небезпека криється у функції AirPlay, а саме в її здатності підключатися до сторонніх пристроїв у автоматичному режимі. Хоча Apple постійно вдосконалює захист, експерти наголошують: будь-яке активне бездротове з’єднання, яке працює без вашого відома, є потенційним вектором атаки.

Засновник консалтингової компанії Secure Ideas Кевін Такетт зазначає, що зайва «комунікабельність» смартфона — це ризик, якого варто уникати. За його словами, тримати цю функцію ввімкненою, коли вона не потрібна, набагато небезпечніше, ніж просто вимкнути її.

Як працює схема зламу

Керівник компанії Parameter Security Дейв Хроністер пояснив, як може відбуватися така атака. За його словами, хакер спочатку створює фальшивий пристрій, який маскується під легітимний AirPlay‑сигнал. Якщо iPhone налаштований на автоматичне підключення, він намагається з’єднатися з цим пристроєм без участі користувача.

Скориставшись вразливістю в системі, зловмисник може передати на смартфон шкідливий код. У результаті хакер отримує доступ до файлів, повідомлень і додатків на пристрої без будь‑якого підтвердження з боку власника.

Розвиток штучного інтелекту лише спрощує подібні маніпуляції, роблячи цифрову гігієну критично важливою для кожного користувача.

Як убезпечити свій iPhone: покрокова інструкція

Щоб не стати жертвою кіберзлочинців, експерти рекомендують змінити налаштування AirPlay на ручний режим. Виконайте наступні дії:

Відкрийте «Параметри» (Settings) на вашому iPhone.

Перейдіть у розділ «Загальні» (General).

Оберіть пункт «AirPlay та безперервність» (AirPlay & Continuity).

Натисніть на «Автоматичний AirPlay» (Automatically AirPlay).

Змініть налаштування з «Автоматично» на «Ніколи» (Never) або «Запитувати» (Ask).

Вибір параметра «Запитувати» дозволить вам контролювати кожне підключення, що значно знижує ймовірність непомітного зламу.

