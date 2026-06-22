Яким буде кінець Землі: вчені спрогнозували події через 5 млрд років

Вчені змінили прогноз про майбутнє Землі / © Колаж ТСН

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Раніше вважалося, що приблизно через 5 млрд років Сонце розшириться до стадії червоного гіганта й поглине нашу планету. Однак нове дослідження припускає, що Земля може уникнути такого фіналу.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Замість того щоб бути знищеною, планета, ймовірно, буде відкинута далі у космос через втрату Сонцем маси та потужні потоки сонячного вітру.

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Водночас Меркурію та Венері уникнути такої долі не вдасться — ці дві найближчі до Сонця планети, за прогнозами науковців, будуть поглинуті під час його розширення. Марс, як і Земля, може залишитися цілим.

Автор дослідження Матс Ессельдеурс, аспірант Левенського університету, пояснив, що майбутнє Землі залежить від балансу між двома силами: гравітаційним впливом Сонця та втратою його маси.

«Якщо переважатиме приливна взаємодія — Земля буде поглинута Сонцем. Якщо ж домінуватиме втрата маси Сонця — планета вийде на орбіту, більшу за радіус зорі», — зазначив він.

Сонце, як і інші подібні зорі, зараз перебуває на стабільній стадії, коли в його ядрі водень перетворюється на гелій. Але приблизно через 5 мільярдів років запаси водню почнуть вичерпуватися, і баланс сил порушиться.

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Після цього Сонце почне стискатися й нагріватися, запускаючи нові ядерні реакції. Його зовнішні шари розширяться, а сама зоря перетвориться на червоного гіганта — її розмір може збільшитися у 100-1000 разів.

Раніше вчені вважали, що ефект так званого приливного гальмування поступово затягне Землю до Сонця. Через гравітацію планета створюватиме на поверхні зорі хвилю, яка діятиме як гальмо й забиратиме орбітальну енергію Землі.

Однак нова робота дослідників показує: цей ефект може бути значно слабшим, ніж передбачалося.

Науковці використали комп’ютерні моделі та порівняли їх із даними про подібну до Сонця стару зорю L2 Puppis. Вони дійшли висновку, що потужний сонячний вітер, який виникне під час розширення Сонця, може відштовхнути Землю на більш далеку орбіту.

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Співавтор дослідження доктор Стефан Матіс із центру CEA Paris-Saclay у Франції заявив, що сучасні розрахунки дозволяють припустити: Земля може віддалитися від Сонця, а не бути ним знищеною.

Водночас учені наголошують — остаточна доля планети залишається невизначеною. Навіть невеликі зміни у розрахунках можуть означати або падіння Землі в Сонце, або її вихід у холодний космос.

Навіть якщо планета переживе перетворення Сонця, життя на ній, найімовірніше, зникне значно раніше. Після стадії червоного гіганта Сонце перетвориться на білого карлика — щільну згасаючу зорю без термоядерних реакцій.

У результаті Земля може залишитися холодним і безжиттєвим світом.

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За оцінками вчених, ці події відбудуться не раніше ніж через 7-8 млрд років.

Нагадаємо, Європу випалює сонце. Хвиля екстремальної аномальної спеки з температурами понад +40°C триває у країнах ЄС, а в Україні 22 червня пануватиме цілком комфортна погода.

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