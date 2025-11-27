Який вигляд має найсмердючіший птах і яка його унікальна риса збиває вчених з пантелику

Гоацин. Фото: Linda De Volder/CC BY-SA 3.0

Реклама

Амазонський гоацин — один із найдивніших птахів світу, відомий різким запахом, схожим на коров’ячий гній. Його незвичайна травна система ферментує листя, через що він вважається «найсмердючішим птахом» регіону. Саме ця особливість дозволяє йому виживати на рослинній дієті, недоступній іншим птахам.

Про це повідомило видання Times of India.

Гоацин живе у заболочених районах Амазонки й харчується переважно листям, квітами та молодими пагонами. Запах виникає через процес бродіння їжі у збільшеному зобі, який працює подібно до шлунка жуйних тварин. Утворений метан птах виводить через відрижку — саме це й створює характерний запах. Водночас великий зоб зменшує місце для м’язів, тож гоацин літає слабко й незграбно.

Реклама

Ще одна його особливість — пташенята. Вони вилуплюються з двома кігтями на кожному крилі, що дає можливість пересуватися гілками та дертися по деревах, поки не з’являться перші навички польоту. Молодь може лазити до 70 днів, і саме ця риса породила суперечки серед науковців щодо еволюційного походження виду.

Дорослих гоацинів легко впізнати за колючим чубом, блакитною шкірою навколо очей та червоними зіницями. Їхні голоси нагадують хрюкання й пихкання, а при небезпеці вони шиплять і голосно кричать. Гнізда будують над водою — тоді пташенята можуть рятуватися, стрибаючи у воду.

Роль цього птаха в еволюційному дереві залишається предметом дискусій. Частина дослідників припускала, що гоацин — «жива скам’янілість» і останній нащадок давньої лінії, що відокремилася після зникнення динозаврів. Проте нові генетичні дані показують, що вид може бути значно молодшим, а кігті на крилах пташенят — не рудимент, а корисна адаптація до життя у густих джунглях.

Нагадаємо, в тропічних лісах живе мураха-гігант, що перевершує більшість комах за силою. Dinoponera не має королеви, зате має робочу самку-геймергейта, яка керує колонією.