Який вигляд насправді має Місяць: астронавти NASA шокували подробицями

Фото: Місяць / © NASA

Місія Artemis II нині перебуває на середині свого польоту. Щодня астронавти передають корисні відомості, серед яких і те, що Місяць суттєво відрізняється впритул і з Землі. Екіпаж місії NASA поділився, чого не видно людям з планети Земля.

За словами астронавтів, ми бачимо зовсім не той Місяць із Землі. Подробицями ділиться Space.com.

Який Місяць насправді: що кажуть астронавти NASA

«Місяць, який ми бачимо, — це зовсім не той Місяць, який ви бачите із Землі», — ділиться спеціалістка місії Крістіна Кох. До слова, Крістіна є першою жінкою, яка полетіла на Місяць.

На четвертий день подорожі членам екіпажу місії Артеміда-2 вдалося зробити знімок Місяця — на ньому Місяць орієнтований так, що Південний полюс знаходиться вгорі, а басейн Орієнтале — на правому краю місячного диска.

Так Артеміда-2 вперше показала людям весь басейн. Астронавти продовжать свої спостереження з різних ракурсів, доки наближатимуться до Місяця.

Екіпаж досі у захваті від побаченого і не стримується від емоцій. Командир місії Рід Вайзман додав, що це саме те, що він бачив під час тренувань, але у трьох вимірах. Вайзман назвав видовище неймовірним та приголомшливим.

Екіпаж передавав за допомогою радіо всі дані про місячні кратери, великі базальтові рівнини, зміни яскравості та кожну важливу дрібницю.

Астронавти вирішили навіть вимкнути світло у кабіні космічного корабля Оріон, аби якнайкраще розгледіти Місяць.

Дані від астронавтів є вкрай важливими, адже науковці цікавляться Східним басейном — величезним кратером на зворотному боці Місяця. Він щойно почав з’являтися в полі зору і не був доступним раніше.

«Ми можемо бачити Орієнтале неозброєним оком. Місяць такий яскравий. Ми виразно бачимо всю долину Орієнтале. Аристарх, Коперник — все легко видно. Це приголомшливо», — поділився Рід Вайзман.

Місія Artemis II: що відомо

Місія Artemis II або ж Артеміда-2 — це третій політ космічного корабля «Оріон» і водночас перша пілотована місія. Artemis II стартував 2 квітня о 1:35 за київським часом з космічного центру імені Кеннеді. Місія триватиме 10 днів.

У польоті беруть участь астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер та Крістіна Кох, а також канадський астронавт Джеремі Гансен.

Космічна капсула має пролетіти над Місяцем і повернутися на Землю.

Політ місії вже мав кілька проблем — тимчасову втрату зв’язку з астронавтами, задимлення на борту корабля, несправність вбиральні. Усі виклики вдалося подолати.