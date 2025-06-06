Приватний японський космічний корабель розбився на Місяці

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Приватний японський космічний корабель — посадковий модуль Resilience — розбився на Місяці 5 червня, не витримавши «жорсткого приземлення».

Про це повідомляє ispace.

Як коментують фахівці компанії, якби посадка корабля відбулася, то це був би перший в історії приватний модуль з Японії, який успішно приземлився на Місяці.

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Як стало відомо, зв’язок із космічним кораблем було перервано всього за хвилину і 45 сек. до посадки через несправність приладів.

Деталі катастрофи корабля

Попередньо відомо, що прилад для вимірювання відстані від поверхні Місяця почав працювати неправильно. У результаті корабель Resilience занадто швидко почав спускатися на поверхню Місяця та, ймовірно, розбився. У компанії ispace вважають, що він не зміг сповільнитися вчасно, а тому сталася катастрофа.

Космічний корабель почав спускатися до місця п, але на висоті приблизно 190 м його прилади вийшли з ладу

Таким чином Resilience не зміг виконати заплановані завдання з дослідження Місяця та проведення наукових експериментів, які він мав виконати протягом двох тижнів роботи на Місяці.

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Якби Resilience зміг успішно приземлитися на Місяці, то це був би перший японський приватний апарат, якому це вдалося. До цього лише державне космічне агентство Японії змогло приземлити свій посадковий модуль SLIM на Місяці в січні 2024 року.

Для компанії ispace це друга невдала спроба здійснити посадку свого модуля на Місяці. Перший модуль із проєкту Hakuto-R також розбився під час спроби приземлитися на Місяці у квітні 2023 року.

Модуль Resilience вирушив на Місяць — мав заощадити паливо і прибув на орбіту навколо Місяця на початку травня. Після виконання кількох маневрів модуль почав обертатися навколо Місяця на висоті 100 км. Після цього мав приземлитися.

У компанії ispace заявили, що розслідують причин катастрофи на Місяці, щоб врахувати всі виявлені проблеми в плануванні наступних двох місій на Місяць у межах проєкту Hakuto-R. Ці польоти заплановані на 2027 рік.

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На борту модуля Resilience перебувало 5 наукових корисних навантажень, зокрема і невеликий місяцехід Tenacious, який мав зібрати зразки місячного ґрунту для NASA.

Космічний модуль також ніс на борту демонстрацію технології виробництва водню і кисню з місячної води і вирощування водоростей, які можуть стати їжею для астронавтів на Місяці.

Нагадаємо, астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі. Фахівці розповіли, як його можна побачити.

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