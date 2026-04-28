Яскраво-зелена і небезпечна: в Китаї виявили нову отруйну змію

Вчені відкрили новий вид отруйних плазунів

Дослідники офіційно ідентифікували новий вид яскраво-зеленої отруйної змії у вологих гірських лісах західної провінції Сичуань у Китаї. Протягом багатьох десятиліть науковці помилково відносили цю рептилію до іншого, більш поширеного виду бамбукових куфій через їхню майже ідеальну зовнішню схожість та спільне середовище існування.

Про це дивовижне біологічне відкриття, яке вдалося зробити завдяки поєднанню сучасного генетичного тестування та ретельного фізичного аналізу, детально розповідає видання Earth.com. Команда науковців з Інституту біології Ченду підтвердила унікальність плазуна та дала йому офіційну назву Trimeresurus lii на честь стародавнього філософа Лао-цзи, чиє справжнє ім’я звучало як Лі Ер.

Унікальні відмінності та середовище існування

Нововиявлена змія, яка стала вже 58-м відомим видом у своєму роді, вирізняється абсолютно гладкою лускою на голові та чіткими статевими відмінностями. Самці цього виду мають яскраву червоно-білу смугу вздовж тіла та бурштинові очі, тоді як самки виглядають простіше, маючи жовту смужку та м’якший оранжево-жовтий колір очей.

Ці отруйні плазуни виростають до 79 сантиметрів у довжину і переважно зустрічаються поблизу гір Емей та Сілін, які є одними з ключових точок біорізноманіття у світі.

Важливість збереження екосистеми

Науковці наголошують, що укуси цих змій можуть спричинити серйозні медичні проблеми, особливо зважаючи на те, що вони часто мешкають поблизу людських поселень у горах. Водночас дослідники попереджають про небезпеку зникнення таких неідентифікованих видів через поступові зміни в навколишньому середовищі, спричинені розширенням доріг та посиленням людської діяльності.

Автори дослідження підкреслюють, що виявлення та офіційна реєстрація нових видів є критично важливими кроками для того, щоб забезпечити їм належне вивчення та захист до того, як вони назавжди зникнуть з екосистеми.

