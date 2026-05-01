Яйця найнебезпечнішого птаха у світі: як вони виглядають

Яйця казуара мають яскраво-зелений колір, який вирізняє їх серед інших птахів. Вчені пояснили, що стоїть за цим явищем і яку функцію воно може виконувати в природі.

Казуари

Яйця казуарів — одних із найнебезпечніших птахів у світі — вирізняються насиченим зеленим кольором через пігмент білівердин, який міститься в шкаралупі. Такий відтінок, імовірно, виконує захисну функцію — маскує кладку від хижаків, адже ці птахи гніздяться просто на землі серед листя.

Про це повідомило видання Iflscience.

Казуари вважаються одними з найбільших птахів у світі — після страусів та ему. Зріст дорослих особин сягає від 1,5 до 2 метрів, причому самки зазвичай більші за самців. Відомо три види казуарів: південний, північний і карликовий, які мешкають у тропічних регіонах Австралії та Папуа-Нової Гвінеї.

Під час сезону розмноження, який триває з червня до жовтня, самець і самка формують пару. Самка відкладає від трьох до п’яти яєць, кожне з яких має значні розміри — приблизно 16 на 10 сантиметрів і важить близько 580 грамів, що відповідає масі приблизно десяти курячих яєць.

Після відкладання яєць роль самки фактично завершується. Самець бере на себе весь подальший процес — він висиджує яйця протягом 50–60 днів, а також доглядає за пташенятами після їхнього вилуплення та активно захищає гніздо.

Яйце казуара / © Суспільне надбання

Яйце казуара / © Суспільне надбання

Дорослі казуари мають темне, майже чорне пір’я з характерними яскраво-блакитними ділянками шкіри на шиї та голові, тоді як молоді особини відрізняються смугастим коричневим забарвленням. Птахи ведуть наземний спосіб життя та харчуються переважно плодами й грибами, виконуючи важливу функцію поширення насіння в екосистемі.

Серед інших птахів також трапляються яйця яскравих кольорів. Наприклад, подібний зелений відтінок мають яйця чубатого тинаму, хоча вони значно менші. Раніше ж одним із найвідоміших вважалося яйце великої гагарки — вимерлого нелітаючого птаха з характерним візерунком на шкаралупі.

Нагадаємо, у Танзанії розташоване гіперсолоне озеро Натрон, вода в якому може прогріватися до 60 °C і має надзвичайно високий рівень лужності. Через такі фізико-хімічні властивості водойма є смертельно небезпечною для більшості живих істот: птахи та дрібні тварини, що потрапляють у неї, гинуть та перетворюються на моторошні «камені».

