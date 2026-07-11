Ідеальна схованка: вчені з’ясували, де насправді треба шукати життя на Марсі

Марсохід Rosalind Franklin шукатиме сліди життя у марсіанській глині / © ESA

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Європейське космічне агентство (ESA) планує у 2028 році запустити марсохід Rosalind Franklin для пошуку слідів давнього життя в покладах марсіанської глини. Апарат має висадитися на Червоній планеті в западині Oxia Planum, де мільярди років тому було багато рідкої води, критично необхідної для існування біологічних організмів.

Про це повідомляє Space.com.

Масштабні поклади та давні океани

Вчені виявили масштабні родовища глини навколо запланованого місця посадки європейського марсохода. Ці поклади простягаються на 300 кілометрів від Oxia Planum аж до марсіанської долини Mawrth Vallis. Дослідники припускають, що близько чотирьох мільярдів років тому ця територія могла бути дном гігантського океану або зазнала катастрофічної повені.

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«Оскільки площа настільки велика, ми говоримо не про локальне явище, а скоріше про регіональний або глобальний процес, який вимагав би величезної кількості води», — пояснив науковий співробітник проєкту ExoMars Хорхе Ваго.

Щоб знайти ці поклади, фахівці ретельно вивчили Червону планету з орбіти. Вони використали інструмент OMEGA на апараті Mars Express та дані орбітального розвідника NASA. Це дозволило успішно зафіксувати маркери зміни хімічного складу води з плином часу.

Пошук біосигнатур під поверхнею

Науковці вважають, що марсіанська вода випарувалася близько трьох мільярдів років тому. Проте до цього планета мала значно щільнішу атмосферу, а на її поверхні функціонували повноцінні річки та озера. Тепло та поживні речовини на ранньому марсіанському морському дні могли забезпечити ідеальні умови для зародження життя.

«Ми використаємо прилади на борту, щоб перевірити відкриття, зроблені з орбіти, дізнатися про стародавнє середовище, в якому вони утворилися, і з’ясувати, чи зберегли вони будь-які докази марсіанського життя», — додав заступник наукового керівника проєкту Елліот Сефтон-Неш.

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Марсохід Rosalind Franklin буде оснащений спеціальним буром для дослідження порід глибоко під поверхнею планети. Він працюватиме в тандемі з орбітальним апаратом Trace Gas Orbiter, щоб максимально ефективно сканувати місцевість. Їхня головна спільна мета — знайти фізичні докази або так звані біосигнатури прадавнього життя.

Нагадаємо, новий знімок марсохода NASA спровокував суперечки про руїни іншопланетної цивілізації. Відомий уфолог вважає, що марсохід зафіксував руїни споруди з дверним отвором, схожої на стародавнє житло розумних істот.

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