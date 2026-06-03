Ідеальна закваска для хліба: вчені оживили дріжджі з мумії віком 5 тисяч років

Мумія льодової людини Етці / Фото: Музей археології Південного Тіролю

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Науковцям вдалося зробити унікальне відкриття, використавши біологічні матеріали з 5000-річної мумії льодової людини. Дослідники виявили на муміфікованому тілі, знайденому туристами в Австрійських Альпах ще 1991 року, колонію стародавніх холодостійких дріжджів та вирішили перевірити їхні властивості у кулінарії.

Про це пише Daily Star.

Успішний експеримент

Дослідники з Інституту вивчення мумій Eurac Research вирішили протестувати колонію мікроорганізмів, яка адаптувалася до екстремальних температурних умов. Мікробіолог Мохамед Сархан разом із командою вилучив ці дріжджі, щоб перевірити, чи здатні вони після тисячоліть перебування у кризі стати основою для створення звичайної їстівної закваски. Цей експеримент перевершив усі очікування науковців.

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«Це спрацювало. Як тісто, воно було дуже і дуже хорошим», — розповів Мохамед Сархан.

Дослідник також додав, що в майбутньому подібні стародавні мікроорганізми цілком можуть культивуватися у промислових масштабах для виробництва хлібобулочних виробів або пива.

Таємниці найстарішої мумії Європи

Етці вважається найстарішою з відомих у Європі природних мумій. Встановлено, що чоловік, який мав зріст близько 160 сантиметрів, імовірно, був убитий стрілою у віці приблизно 40 років. Його тіло пролежало в льодовику в Ецтальських Альпах на кордоні Австрії та Італії близько 5300 років, а після виявлення постійно зберігається у спеціальній холодильній камері за температури мінус 6 градусів. Експертиза показала, що незадовго до своєї смерті він харчувався м’ясом та пшеницею.

Попри тисячоліття в кризі та сучасні умови зберігання, бактерії продовжують колонізувати залишки Етці. Вчені виявили в його кишківнику мікроби, які сьогодні найчастіше зустрічаються лише в невестернізованих спільнотах, наприклад, у мисливців-збирачів хадза в Танзанії. Водночас мікробіологи зауважили, що на тілі льодової людини з’явилися й сучасні мікроорганізми, випадково занесені під час консерваційних робіт, тому зараз команда доктора Сархана вивчає, чи не шкодить це незвичне сусідство стародавніх і нових бактерій збереженню унікальної мумії.

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Нагадаємо, в Антарктиді науковці знайшли лід віком близько 6 мільйонів років. У його бульбашках збереглося давнє повітря, яке може розповісти, якою була атмосфера Землі мільйони років тому.

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