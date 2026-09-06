Ідеальні загарбники: ці істоти захоплюють Світовий океан завдяки своїй супездатності

Кальмари захоплюють океани / © Фото з відкритих джерел

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Протягом останнього століття людство суттєво змінило баланс в океанічних екосистемах, що призвело до появи досить незвичних біологічних тенденцій. Одним із найяскравіших наслідків такого масштабного втручання стало глобальне та стрімке поширення різноманітних головоногих молюсків, зокрема кальмарів.

Про справжні причини такого безпрецедентного демографічного вибуху серед кальмарів пише ScienceAlert.

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Глобальне поширення: роль клімату та хижаків

Ще вісім років тому дослідники виявили безперервне зростання популяції головоногих молюсків, проаналізувавши масиви даних за попередні шістдесят років. Тоді науковці припустили, що цей бум міг бути безпосередньо пов’язаний із масовим виловом великих хижих риб, які зазвичай контролювали чисельність кальмарів.

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Оскільки тенденція до розмноження спостерігалася навіть далеко за межами рибальських зон, експерти також звинувачували в усьому кліматичні зміни. Проте новітнє комп’ютерне моделювання морських екосистем показало, що підвищення температури води насправді не є головним каталізатором цього загадкового процесу.

Комп’ютерні моделі продемонстрували, що в теплішій воді біомаса кальмарів навіть зменшується, оскільки гарячі молюски витрачають значно більше енергії на пошуки їжі. Водночас зникнення великих хижаків через надмірний промисел дійсно спровокувало збільшення кількості головоногих, але вони не змогли повністю заповнити порожнечу в харчовому ланцюзі.

Ідеальні загарбники: швидкий ріст та неймовірна гнучкість

Дослідники з’ясували, що успіх цих істот набагато більше залежить від наявності доступних ресурсів, ніж від банальної відсутності природних ворогів. Менша кількість великих хижаків залишає в океані значно більше дрібної риби, яка стає ідеальною кормовою базою для надзвичайно ненажерливих кальмарів.

Для підтримання свого надзвичайно активного способу життя ці тварини здатні щодня з’їдати обсяг їжі, який дорівнює тридцяти відсоткам маси їхнього власного тіла. Вони ростуть у п’ять разів швидше за звичайну рибу і гинуть вже через один або два роки, що робить їх ідеальними колонізаторами нових територій.

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Майбутні загрози: чи виживуть головоногі в теплій воді

Специфічний життєвий цикл дозволяє цим молюскам блискавично захоплювати ті екосистеми, які були дестабілізовані агресивним рибальством чи постійними хвилями спеки. Експерти впевнені, що саме неймовірна здатність гнучко реагувати на екологічні потрясіння допомогла їм настільки масштабно розширити свою присутність у світі.

Незважаючи на поточний успіх, науковці попереджають про цілком імовірне припинення цього демографічного вибуху в найближчому довгостроковому майбутньому. Якщо головним обмежувачем для популяції є саме кількість їжі, то подальше потепління океанів і надмірний вилов риби створять вкрай несприятливе середовище для кальмарів.

Сильні кліматичні аномалії можуть різко скоротити доступність кормової бази, що миттєво нівелює всі переваги їхнього прискореного розвитку. Наразі дослідники не знають напевно, чи зможуть ці тварини задовольнити свої підвищені метаболічні потреби в умовах подальшого глобального нагрівання води.

Нагадаємо, вчені виявили страшну аномалію всього за 60 км від Північного полюса. Наприкінці серпня супутник NASA зафіксував в Арктиці масштабні ділянки відкритої води та крихкої криги.

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