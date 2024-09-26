Ідентифіковано першу жертву канібалізму з арктичної експедиції "корабля-примари"

Першою відомою жертвою канібалізму під час приреченої експедиції Франкліна 1845 року став капітан Джеймс Фітцджеймс, який загинув під час експедиції Британського королівського флоту.

Про це пише Mirror.

Офіцер став другим учасником нещасливої місії 1845 року, якого вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК та генеалогічних доказів. Фітцджеймс був одним з капітанів двох зниклих кораблів британського дослідника сера Джона Франкліна.

Експедиція мала на меті знайти північно-західний прохід через канадську Арктику, але стала історією голоду і смерті.

Капітан і його 128 людей так і не повернулися. Пізніше неідентифіковані скелетні рештки багатьох моряків були виявлені в різних місцях канадської Арктики. Дуглас Стентон з Університету Ватерлоо в Канаді та його колеги ідентифікували Фітцджеймса, порівнявши профілі Y-хромосоми з зуба, знайденого на канадському острові Короля Вільяма, з мазками зі щік одного з його нащадків.

Донор мав доведений генеалогічний зв'язок з капітаном через їхнього прадіда. Мазки збіглися зі зразком ДНК, знайденим на археологічних розкопках на острові Короля Вільяма, де було знайдено 451 кістку щонайменше 13 моряків "Франкліна".

"Ми працювали з якісним зразком, що дозволило нам створити профіль Y-хромосоми, і нам пощастило отримати збіг", — сказав Стівен Фратп'єтро з лабораторії палео-ДНК Лейкхеда.

Попередній аналіз, проведений покійною біоархеологинею Енн Кінлісайд, виявив сліди порізів на багатьох знайдених рештках, причому на одній нижній щелепній кістці, яка тепер ідентифікована як така, що належить Фітцджеймсу, було декілька слідів порізів. Це вказує на те, що деякі з останніх вцілілих, які пересувалися суходолом, вдавалися до вживання в їжу частин тіла Фітцджеймса і декількох інших моряків.

Ця знахідка "розкриває відчай моряків "Франкліна", сказала Тріна Свонстон з Університету МакЮена в Канаді, яка не брала участі в дослідженні. Фітцджеймс – лише другий з тих 105, кого вдалося ідентифікувати, приєднавшись до Джона Грегорі, інженера на борту HMS Erebus, якого команда ідентифікувала 2021 року. "Ідентифікація решток Фітцджеймса дає нові відомості про сумний кінець експедиції", — сказав Стентон, археолог з Університету Ватерлоо.

Дослідники проводять подальші дослідження ДНК знайдених решток. Франклін помер під час подорожі, а Фітцджеймс був одним з двох чоловіків, які заступили на його місце. Коли їхні два кораблі – "Еребус" і "Терор" – потрапили до крижаної пастки, Фітцджеймс допоміг 105 членам екіпажу втекти з Арктики. Фітцджеймс також підписав останнє відоме повідомлення з експедиції.

"Сер Джон Франклін помер 11 червня 1847 року, і загальна кількість загиблих в експедиції до цього часу становила дев'ять офіцерів і 15 матросів... (Ми) вирушаємо завтра, 26-го, до річки Бакс-Фіш", — йдеться в цьому повідомленні.

Уламки корабля "Еребус" були виявлені десять років тому. Інший корабель, "Терор", був знайдений 2016 року.

Нагадаємо, у Китаї дослідили найдавніший у світі сир, який понад 3000 років зберігався на муміях. Висновки китайських вчених ставлять під сумнів усталену думку про те, що кефір виник у гірському регіоні Північного Кавказу на території сучасної Російської Федерації.

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