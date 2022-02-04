Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса: це можливо вже за 5-10 років

Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса: це можливо вже за 5-10 років

Засновник космічної компанії SpaceX планує у майбутньому побудувати на Марсі цілі міста-колонії.

За словами засновника компанії SpaceX Ілона Маска, наразі колонізація Марса майже не можлива, адже саме відправлення людей на "червону планету" може коштувати 1трлн доларів, а для нормальної життєдіяльності людям необхідне медичне обладнання та засоби комунікації.

Про це Маск сказав під час інтерв'ю для вченого Лекса Фрідмана.

"Ми не можемо колонізувати Марс, бо поки що це занадто дорого. На даний момент відправка людей на Марс сьогодні коштуватиме 1 трлн доларів. Річ у тім, що однієї ракети недостатньо, людям потрібне медичне обладнання, засоби комунікації", - пояснив Маск.

Засновник космічної компанії SpaceX планує у майбутньому побудувати на Марсі цілі міста-колонії, які використовуватимуть підземні гідропонні ферми. Це означає, що рослини вирощуватимуть не на ґрунті, а на поживних речовинах. Такі ферми працюватимуть на сонячній енергії.

Це допоможе отримати необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур і, відповідно, забезпечить людей на Марсі їжею.

За словами Маска, висаджування людей на Червону планету він планує розпочати протягом наступних 5-10 років.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував 5 тис. доларів 19-річному Джеку Свіні за умови, що підліток припинить відстежувати його літак та видалить акаунт в Twitter. Хлопець відмовився та заявив, що для цього йому потрібно 50 тис. доларів.

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