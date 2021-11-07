Ілон Маск попросив підписників у Twitter визначити майбутнє 10% його акцій Tesla

Він пообіцяв "дотримуватися результатів цього опитування, якими б вони не були".
Ілон Маск у суботу, 6 листопада, попросив 62,5 млн своїх підписників визначити майбутнє 10% його акцій Tesla.
Відповідний допис гендиректор автомобільної компанії оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter у відповідь на критику щодо уникнення сплати справедливої частки податків.
Бізнесмен та винахідник зауважив, що дедалі частіше нереалізований прибуток вважають засобом ухилення від податків.
"Тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla. Ви підтримуєте це?" - запитав Маск, додавши функцію опитування, щоб користувачі могли проголосувати "так" чи "ні".
Він пообіцяв "дотримуватися результатів цього опитування, якими б вони не були". Наразі невідомо, про яку суму йде мова і якою буде ставка податку, пише CNBC. Станом на грудень минулого року Маску належало близько 22,4% випущених акцій компанії.
"Зверніть увагу, я ніде не беру ні зарплату, ні бонуси. У мене є лише акції, тому єдиний спосіб для мене особисто платити податки - це продавати акції", – вказав очільник Tesla.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Раніше американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск заявив, що готовий продати акції своєї компанії Tesla, якщо це допоможе впоратися з проблемою голоду у світі.