Ілон Маск провів зустріч з главою Apple, щоб владнати відносини між компаніями

Тім Кук запевнив Маска, що соцмережу Twitter не будуть видаляти з App Store

Власник компанії Twitter Ілон Маск провів зустріч з головою корпорації Apple Тімом Куком, щоб розібратись у непорозуміннях, які між ними виникли.

Про це Маск повідомив у себе на сторінці у Twitter.

Мільярдер повідомив, що у середу відвідав Тіма Кука та провів переговори.

"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комісар Євросоюзу з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив, що Twitter може бути заборонений через не дотримання суворих правил модерації контенту.

Крім того, ми інформували, що президент Володимир Зеленський запросив американського мільярдера та винахідника Ілона Маска до України.

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