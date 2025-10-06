Ілон Маск заявив про запуск конкурента Вікіпедії

Маск запускає Grokipedia / © Ілон Маск / Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск нової платформи Grokipedia, яка має стати альтернативою Вікіпедії та «найточнішою базою знань у світі».

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, Grokipedia працюватиме на основі штучного інтелекту Grok і використовуватиме обчислювальні потужності для аналізу відкритих джерел, зокрема сторінок Вікіпедії, щоб визначати, де міститься правда, напівправда, брехня або відсутня інформація.

«Grokipedia стане справжнім джерелом знань, адже вона створена виключно для пошуку правди… вільна від упереджень і прихованих мотивів», — зазначив Маск.

Система зможе оновлювати сторінки на основі отриманих даних, виправляючи неточності, видаляючи фейки та додаючи контекст, який, за словами розробників, часто «свідомо замовчується у традиційних медіа».

Команда xAI наголосила, що мета Grokipedia — «максимальна правда через базові принципи і фізику». Проєкт покликаний «прорізати інформаційний шум» та протидіяти маніпуляціям, фейковим новинам і викривленим наративам, які, на думку розробників, «десятиліттями формували спотворене уявлення про світ».

Бета-версія платформи має запрацювати протягом двох тижнів.

