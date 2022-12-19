Ілон Маск запустив голосування, чи потрібно йому залишити посаду керівника Twitter

Власний соціальної мережі Twitter Ілон Маск запустив голосування, у якому запитав користувачів соцмережі, чи потрібно йому піти з посади керівника компанії.

Відповідне голосування мільярдер запустив у себе на сторінці у Twitter.

Маск заявив, що незалежно від того, яким буде результат голосування, він його виконає.

За перші кілька годин у голосування взяли участь понад 7 мільйонів користувачів, з яких 57.3% підтримали відставку Маска.

Пізніше мільярдер написав новий твіт: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу найбагатших людей в світі за версією Forbes.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся з критикою до бізнесмена Ілона Маска після того, як для українців стало неможливо зареєструватися у Twitter.

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