Ілон Маск запустив голосування, чи потрібно йому залишити посаду керівника Twitter

Мільярде пообіцяв виконати результат голосування
Власний соціальної мережі Twitter Ілон Маск запустив голосування, у якому запитав користувачів соцмережі, чи потрібно йому піти з посади керівника компанії.
Відповідне голосування мільярдер запустив у себе на сторінці у Twitter.
Маск заявив, що незалежно від того, яким буде результат голосування, він його виконає.
За перші кілька годин у голосування взяли участь понад 7 мільйонів користувачів, з яких 57.3% підтримали відставку Маска.
Пізніше мільярдер написав новий твіт: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу найбагатших людей в світі за версією Forbes.
Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся з критикою до бізнесмена Ілона Маска після того, як для українців стало неможливо зареєструватися у Twitter.
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