Імператорські пінгвіни під загрозою: чому щорічне линяння може вбити птахів

Імператорський пінгвін

Реклама

Щорічна линька імператорських пінгвінів, яка є життєво необхідною для оновлення їхнього водонепроникного оперення, може стати фатальною через стрімке скорочення антарктичного морського льоду. Таких висновків дійшли науковці, які відстежують популяцію птахів за допомогою супутникових знімків.

Про це повідомило видання BBC.

Імператорські пінгвіни можуть масово гинути через різке скорочення антарктичного морського льоду саме в період, коли вони найбільш вразливі. Під час щорічного 30–40-денного линяння дорослі птахи змушені залишатися на стабільних крижинах, повністю замінюючи старе пір’я на новий водонепроникний шар. У цей період вони втрачають до половини маси тіла, не можуть полювати і фактично залишаються без захисту від крижаної води.

Реклама

За даними нового дослідження Communications Earth & Environment, площа літнього морського льоду обвалилася до рекордно низьких показників — від середніх 2,8 млн км² у 2022 році до лише 1,79 млн км² у 2023-му.

Доктор Пітер Фретвелл з Британської антарктичної служби, який понад 20 років вивчає імператорських пінгвінів, заявив, що супутникові знімки за останні сезони показують майже повну відсутність характерних «коричневих плям» з пір’я. У Землі Марі Берд, де мешкає значна частина популяції, у 2025 році вдалося знайти лише 25 груп птахів — значно менше, ніж очікували.

Фретвелл припускає, що частина пінгвінів могла загинути у воді, не встигнувши завершити линяння. Інші, можливо, перемістилися у Східну Антарктиду, але це порушує цикл розмноження й також веде до втрати популяції.

Дослідник визнає, що це — одне з найемоційніших відкриттів у його кар’єрі. Подальший аналіз популяції у морі Росса має показати, наскільки масштабними можуть бути втрати та чи зміниться прогнозована дата можливого зникнення виду.

Реклама

Нагадаємо, поблизу української станції «Академік Вернадський» в Антарктиці нині більше пінгвінячого пуху та пір’я, ніж снігу. На материку завершується літо, сніговий покрив суттєво зменшився, а в пінгвінів саме триває сезонна линька.