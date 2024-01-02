Індія запускає перший супутник для вивчення чорних дір: країна готується відправити людей до космосу

Цього року Isro планує підготуватися як мінімум до 12-14 місій.

Індійська космічна агенція Isro запустила свій перший супутник для вивчення чорних дір і оголосила про амбітні плани на 2024 рік, серед яких підготовка до першого пілотованого польоту в космос.

Про це пише Independent.

Супутник рентгенівського поляриметра країни, запущений у понеділок на борту ракети PSLV Isro, робить її другою країною, яка вивчає чорні діри та інші небесні об'єкти за допомогою орбітальної обсерваторії.

Новий супутник Isro, який несе на низькій навколоземній орбіті два наукові вантажі, вивчатиме різні астрономічні джерела рентгенівського випромінювання.

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NASA запустило аналогічну місію у грудні 2021 року, яка пролила більше світла на залишки вибухів наднових та потоки частинок, що випускаються чорними дірами.

Нова індійська місія, яка, як очікується, триватиме близько 5 років, може допомогти зрозуміти механізм рентгенівського випромінювання різних астрономічних джерел, таких як чорні діри, нейтронні зірки та зіркоутворювальні туманності.

Також будуть досліджувати поляризацію інтенсивних джерел рентгенівського випромінювання в космосі, що допоможе краще зрозуміти механізм випромінювання і геометрію таких небесних джерел.

Чорні діри та нейтронні зірки - це надщільні об'єкти в космосі, що утворилися із залишків зірок, які вмирають.

У чорних дірах величезна маса, що у декілька разів перевищує масу Сонця, упакована на дуже маленькій площі з настільки сильним гравітаційним тяжінням, що навіть світло не може пройти, не будучи притягнутим до них.

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Нова місія Isro спрямована на вивчення близько 50 потенційних космічних джерел за допомогою свого супутника у довгостроковій перспективі.

Місія також стала результатом низки успішних запусків Isro 2023 року, зокрема новаторської місії Chandrayaan-3, що висадила зонд на Південний полюс Місяця, та супутника, запущеного для вивчення Сонця.

Космічне агентство готується до своєї довгоочікуваної першої в історії місії з екіпажем у космос під назвою Gaganyaan. Вона запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, робот NASA зняв дивовижний таймлапс дня на Марсі. Кадри були зроблені під час 4002-го марсіанського дня.

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