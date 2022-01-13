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Інфекціоніст назвав категорію людей, по яких "Омікрон" завдасть "головного удару"

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Інфекціоніст назвав категорію людей, по яких "Омікрон" завдасть "головного удару"

Associated Press

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що COVID-штамом "Омікрон" заразяться майже всі.

Штамом "Омікрон", найімовірніше, перехворіють всі люди, але ті, у кого є щеплення, не матимуть тяжкого перебігу хвороби і постковідного синдрому.

Таку думку висловив керівник Інституту алергології та інфекційних захворювань і головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, із серйозними наслідками коронавірусу зіштовхнуться саме нещеплені громадяни, по яких "Омікрон" завдасть "головного удару".

Натомість, за словами інфекціоніста, захворіють на "Омікрон" також і ті, хто вакцинувався. Однак у них буде значно легшим перебіг захворювання, з мінімальними ризиками госпіталізації та смерті.

"Омікрон за його неймовірного, безпрецедентного ступеня ефективності поширення зрештою знайде майже всіх... А, можливо, і багато з них (вакцинованих. - Ред) дуже ймовірно, з деякими винятками, перенесуть це досить добре, у тому сенсі, що не будуть госпіталізовані та не помруть", - казав Ентоні Фаучі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають новий штам COVID-19 "Омікрон" особливо небезпечним для невакцинованих громадян. 

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