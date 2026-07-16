Іншопланетяни ховаються тут?: вчені знайшли ідеальну планету, де можливе життя

На ідеальній для прибульців скелястій планеті знайшли атмосферу / © Credits

Реклама

Астрономи вперше в історії космічних спостережень знайшли підтвердження існування атмосфери на скелястій екзопланеті, яка обертається у межах населеної зони своєї зірки. Це відкриття дає людству найбільший шанс нарешті знайти відповідь на питання про існування життя за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на результати нового дослідження гарвардських науковців.

Що відомо про загадкову «суперземлю»

У центрі уваги науковців опинилася екзопланета під назвою LHS 1140 b, яку було відкрито ще 2017 року. Вона обертається навколо невеликого та прохолодного червоного карлика на відстані 48 світлових років від Землі.

Реклама

За своїми характеристиками цей космічний об’єкт дуже нагадує наш дім: його радіус у 1,7 раза перевищує земний, а маса більша приблизно у 5,6 раза. Саме такі параметри та розташування в населеній зоні роблять її надзвичайно привабливим кандидатом на наявність прибульців.

Як вченим вдалося знайти атмосферу

Зазвичай виявити атмосферні сигнали від води чи вуглекислого газу на таких планетах надзвичайно складно навіть за допомогою флагманських обсерваторій, як-от телескоп Джеймса Вебба. Тому команда дослідників вирішила застосувати інший підхід і почала шукати сліди гелію у верхніх шарах повітряної оболонки, де сигнали помітити набагато легше.

Для цього експерти використали інфрачервоний спектрограф WINERED на Магеллановому телескопі в Чилі під час рідкісного вирівнювання орбіт. Науковці зафіксували, як гелій витікає з-поза меж LHS 1140 b, що стало беззаперечним доказом.

«Атмосфера є необхідною для того, щоб планета могла підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Це був абсолютне тремтіння — побачити спектри транзиту та повільно усвідомити наслідки того, на що ми дивилися», — зізналися автори дослідження.

Реклама

Шанси на існування позаземного життя

За оцінками експертів, виявлена атмосфера успішно зберігається на цій скелястій планеті вже понад три мільярди років. Тепер команда дослідників планує провести серію додаткових спостережень, щоб остаточно зрозуміти, чи дійсно там можуть ховатися іншопланетяни.

Співавтор дослідження Робін Вордсворт нагадав, що ще двадцять років тому людство навіть не знало, чи взагалі існують інші планети земного типу. Згодом виявилося, що вони досить поширені у Всесвіті, а тепер наука має залізобетонні докази того, що щонайменше одна з них зуміла зберегти атмосферу.

Нагадаємо, потенційно придатну для життя суперземлю виявили лише за 25 світлових років від Землі. Після нових спостережень астрономи дійшли висновку, що екзопланета GJ 3378b, ймовірно, кам’яниста та розташована в зоні, де за певних умов може існувати рідка вода.

Новини партнерів