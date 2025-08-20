“Іншопланетяни” в Перу: генетики розкрили таємницю мумій з трьома пальцями

Перуанська мумія / © Фото з відкритих джерел

Знахідка муміфікованих тіл у Перу знову опинилася в центрі уваги науковців і прихильників теорій змови. Вперше ці останки виявили ще 2015 року в печері-могильнику, і відтоді вони не перестають дивувати.

Про це розповідає видання Express.

Мумії відрізняються незвичною анатомією: у них лише по три пальці на руках і ногах. Це одразу породило хвилю припущень – від версій про інопланетне походження до гіпотези про невідомий вид людей. Багато фахівців, втім, вважали знахідку майстерною підробкою.

Нині близько двох десятків тіл проходять ґрунтовне вивчення. За словами дослідників, вони зберегли не лише кістки, а й тканини, м’язи та навіть внутрішні органи. Є версія, що одна з мумій на момент смерті була вагітною.

ДНК-аналіз розвіяв “космічні” теорії

Перуанські мумії. / © Фото з відкритих джерел

Журналіст і автор подкасту American Alchemy Джессі Мічелс, який відвідав місце досліджень, заявив у коментарі Daily Mail:

“Я не знайшов жодних доказів того, що ці мумії не з Землі”.

За його словами, ймовірніше йдеться про невідомий раніше підземний різновид людей, а не про інопланетян.

Біоінформатик Алайн Харді також виявила цікаву деталь: у генетичному коді мумій простежується мутація в гені Gli3, яка пов’язана з полідактилією – аномалією розвитку, що викликає додаткові пальці. Такі відхилення відомі археологам і раніше зустрічалися в знахідках на території Перу.

Секвенування ДНК: що виявили вчені

Команда використовувала сучасні методи вилучення генетичного матеріалу з кісткових і м’язових зразків. Попри сильну деградацію тканин, вдалося зібрати достатньо інформації для відтворення геному.

Результат: більшість ДНК мумій збігається з людським, хоча в деяких випадках спостерігалися “дивні” фрагменти, які згодом пояснили низькою якістю збереження зразків.

Одна з мумій, відома як “Вікторія” (безголова гуманоїдна фігура), також показала людське походження.

Генетичні паралелі

Перуанські мумії. / © Фото з відкритих джерел

Мічелс навів приклад із сучасності: плем’я на півночі Зімбабве страждає на захворювання ектродактилія (“синдром страусиної стопи”), коли відсутні центральні пальці, що надає рукам і ногам химерної форми.

“Є мутації, які в певних умовах стають адаптивними і закріплюються в популяції. Можливо, саме це ми бачимо і в Перу. Навіть без інопланетних версій – це унікальне відкриття”, – пояснив дослідник.

Залишається загадка

Втім, не всі вчені готові остаточно відмовитися від інтригуючих гіпотез. Хосе Засе, начальник медичного відділу ВМС Мексики, який також досліджує мумії, заявив:

“У деяких зразків близько 70% ДНК збігається з відомою людською. Решта ж поки що залишається незрозумілою”.

Лікар Девід Руїс Вела, провідний експерт у дослідженні мумій, висунув більш радикальну гіпотезу: деякі тіла, можливо, є гібридами. Він стверджує, що один із зразків, названий “Марія”, демонструє змішані риси, які могли виникнути через природну міграцію та схрещування між різними видами приматів і людей в Азії та Африці. Вік цієї мумії оцінюється від 250 000 до 2 500 років, що робить її потенційно ключовою для розуміння еволюційних зв’язків між видами.

Для подальших досліджень Джессі Мічелс планує залучити Colossal Biosciences, американську генетично-інженерну компанію, відому проектами зі “воскресіння” вимерлих видів, зокрема лютововка.

“Їм потрібен дозвіл перуанського уряду”, — зазначив Мічелс. — “Якщо уряд не дозволить провідній американській біотехнологічній компанії застосувати власні методи аналізу стародавньої ДНК, невідомо, що ще потрібно для роз’яснення ситуації”.

Мумії привернули увагу світових медіа ще 2022 року, коли журналіст Хайме Мауссан представив кілька зразків у Конгресі Мексики, заявивши про їхню автентичність. Група лікарів підтвердила, що ці тіла колись належали живим істотам, а деякі експерти стверджували, що вивчали їх понад чотири роки.

Проте 2023 року ситуація перетворилася на скандал: журналіста було спіймано з двома “муміями”, які виявилися ляльками, виготовленими з кісток тварин і призначеними для продажу туристам. Ці фігурки були вилучені в аеропорту Ліми та відправлені на лабораторний аналіз.

Судовий археолог Флавіо Естрада, який очолював розслідування, підкреслив:

“Заяви про позаземне походження цих мумій — абсолютно хибні. Висновок простий: це ляльки, зібрані з кісток тварин нашої планети за допомогою сучасного синтетичного клею. Вони не належать до доіспанського періоду і жодним чином не є інопланетянами”.