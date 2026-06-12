"Іншопланетяни з глибин": дослідники випадково натрапили на унікальну колонію невідомих науці істот

Дослідники знайшли десятки нових видів живих істот біля берегів Бразилії

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Нещодавно міжнародна дослідницька експедиція виявила 31 раніше невідомий вид морських істот у середніх шарах Південної Атлантики поблизу узбережжя Бразилії. Науковцям вдалося досягти таких результатів завдяки використанню новітніх систем об’ємного зображення та секвенування геному безпосередньо на борту дослідницького судна.

Про це пише Daily Galaxy.

Невідомі мешканці середніх глибин

Експедиція відкрила вражальну колекцію нових видів, які нагадують створінь із наукової фантастики. Серед знахідок виявилися делікатні черви та напівпрозорі реброплави, що пересуваються у воді за допомогою мерехтливих структур.

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Дослідники також знайшли гігантські ризарії, які є одноклітинними організмами, але виростають достатньо великими для спостереження неозброєним оком. Іншим відкриттям стала істота, яка будує навколо себе великий слизовий будиночок для фільтрації їжі.

Окрему увагу науковців привернули сифонофори, які вважаються дивними мешканцями світового океану. Ці створіння є цілою колонією зі спеціалізованих клонів, що функціонують разом як єдиний організм.

«Найбільше середовище існування на Землі, середня зона, наповнене неймовірними тваринами, яких ми тільки починаємо розуміти», — зазначила головна науковиця експедиції Карен Осборн.

Інноваційні технології замість сіток

Головною проблемою для дослідників завжди була надзвичайна крихкість багатьох глибоководних тварин. М’які та драглисті тіла цих істот часто зазнають серйозних пошкоджень або деформацій під час збору традиційними методами.

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Щоб уникнути цього, команда використала кілька новітніх технологій обробки зображень, встановлених на дистанційно керованому апараті. Розроблені фахівцями 2 лазерні системи дозволили створити детальні об’ємні зображення тварин безпосередньо в їхньому природному середовищі.

Третім інструментом стала спеціальна тіньова камера, розроблена японськими спеціалістами з вивчення морської землі. Вона фіксувала висококонтрастні силуети, які виявляли дрібні анатомічні особливості, недоступні для звичайного лазерного сканування.

Завдяки новому портативному мікроскопу дослідники вперше в історії змогли побачити живу клітинну структуру організму просто у відкритому морі. Вчені також вивчали поведінку тварин за допомогою віртуальної реальності та гідродинамічної бігової доріжки, яка імітувала потік води.

«Це неймовірна честь не тільки бачити і відчувати це рідкісне і надихаюче життя на середніх глибинах, але й мати можливість працювати над його описом і широким обміном інформацією», — сказала біоінженерка Какані Катія.

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Нагадаємо, вчені досі не знають, звідки беруться загадкові відбитки на дні океану, схожі на ідеальні бджолині стільники. Їх називають палеодиктіонами. Ці дивні сліди знаходять по всьому світу вже 500 мільйонів років, і вони залишаються однією з найбільших і найдавніших таємниць океану.

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