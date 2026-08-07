Іншопланетна сталь: секрет стародавнього кинджала Тутанхамона, який бентежить вчених досі

Тутанхамона муміфікували понад 3300 років тому / © Associated Press

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Кинджал із саркофага єгипетського фараона Тутанхамона зроблений з матеріалу неземного походження. За словами дослідників, кинджал, який був виявлений у саркофазі фараона під час розтину 1925 року, виготовлений з метеоритного матеріалу.

Про це пише SpaceDaily.

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Ретельний хімічний аналіз із використанням фотографій з високою роздільною здатністю та рентгенівських променів дозволив виявити тип метеориту, з якого, найімовірніше, було викувано кинджал, а також процес його виготовлення.

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Більше того, схоже, що цей предмет зовсім не був зроблений в Єгипті, а скоріше був подарований Тутанхамон або одному з його предків.

Можливо, найбільш значним є відкриття так званого візерунка Відманштетта на кинджалі. Цей візерунок вказує на довгі кристали нікелю та заліза, виявлені в октаедритних залізних метеоритах, найпоширенішому типі залізних метеоритів.

Оскільки візерунок зберігся, для формування зброї, найімовірніше, використовувалася відносно низькотемпературна технологія кування. Дослідники вважають, що кинжал був виготовлений за температури нижче 950 градусів за Цельсієм — трохи вище, і візерунок зник би.

«Вже в 13-му столітті до н.е. вони знали, що ці рідкісні шматки заліза падають з неба, випередивши західну культуру на більш ніж два тисячоліття», — кажуть фахівці.

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Що стосується хімічного складу руків’я, аналіз показує, що декоративне каміння, найімовірніше, було скріплено вапняною штукатуркою. Так не робили в Єгипті в ті часи, а це означає, що кинджал, швидше за все, з’явився ще звідкись.

«Золоте руків’я натякає на іноземне походження кинджала, можливо, з Мітанні, Анатолія, як передбачається в одному з листів Амарни, в якому йдеться, що залізний кинжал із золотим руків’ям був подарований царем Мітанні Аменхотепу III, дідові Тутанхамона», — пишуть дослідники.

Раніше повідомлялося, що гробниця фараона Тутанхамона в Луксорі, відкрита 1922 року археологом Говардом Картером, перебуває в найгіршому стані від моменту свого виявлення. Науковці вважають, що вирішальним моментом стала повінь 1994-го, яка затопила Долину царів. За даними вчених, на стелях з’являються тріщини, гірські породи розшаровуються від вологості, а фарби на стінах тьмяніють через грибок.

Крім того, стало відомо, що розгадали таємницю прокляття Тутанхамона.

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