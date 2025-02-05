Іншопланетяни можуть слідкувати за Землею: вчені шокували дослідженням

Дослідження також підтверджує, що людство має шанс виявити ознаки існування розумного життя у Всесвіті, якщо інші цивілізації залишають подібні сигнатури.

Науковці з Інституту SETI дослідили, на якій відстані потенційні іншопланетні цивілізації можуть помітити технологічні сліди людства. Виявилося, що радіосигнали із Землі видно навіть за 12 тисяч світлових років.

Про це пише SciTechDaily.

Вчені Інституту SETI продовжують пошук потенційних позаземних цивілізацій у Чумацькому Шляху. Вони досліджують техносигнатури — сигнали, які вказують на технологічну активність розвинених цивілізацій.

З іншого боку, науковці вивчають хімічні сигнатури в атмосферах екзопланет, що можуть свідчити про існування життя або промислової діяльності. “Якщо десь у нашій галактиці існують розвинені цивілізації, вони можуть шукати такі самі сигнали, як і ми”, — пояснюють автори дослідження.

Вперше вчені застосували комплексний підхід до аналізу різних видів техносигнатур одночасно. Результати їхньої роботи опубліковані у журналі The Astronomical Journal.

Що можуть побачити інопланетяни:

Радіосигнали із Землі. За словами вчених, найпомітнішими техносигнатурами людства є радіосигнали, подібні до тих, які передавала обсерваторія Аресібо. Ці сигнали могли б зафіксувати потенційні інопланетяни, перебуваючи на відстані до 12 000 світлових років від нас.

Забруднювачі атмосфери.Промислові викиди, які змінюють склад атмосфери, можна помітити в радіусі лише 5,7 світлових років від Землі.

“Щоб побачити ці сигнатури, потенційна позаземна цивілізація повинна перебувати відносно близько до нас і мати настільки ж потужні телескопи, як, наприклад, космічний телескоп Вебб”, — зазначають науковці.

Для порівняння, найближча до нас зірка Проксима Центавра розташована за 4,2 світлових роки від Землі.

Інші техносигнатури:

Вчені припускають, що потенційні інопланетяни могли б помітити:

велику кількість штучних об’єктів на орбіті;

сигнали від супутників;

зміни у складі атмосфери, спричинені промисловістю.

Якщо інопланетяни вже направили зонди до нашої системи, вони можуть отримати ще більше інформації про технологічну активність людства.

Попри це, вчені визнають, що немає впевненості в тому, що потенційні інопланетяни мають такі ж технології, як людство, які дозволяють фіксувати техносигнатури.

“Можливо, їхні методи спостереження за Всесвітом суттєво відрізняються від наших”, — припускають автори дослідження.

Нагадаємо, у галактиці Чумацький шлях вчені виявили таємничу хвилю, яка, на думку вчених, є свідченням зіткнення галактик, що сталося 100 млн років тому.

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