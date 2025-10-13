Інсайдери розкрили перші подробиці про iPhone 18 Pro

Можливий вигляд iPhone 18 Pro / © AppleInsider

Попри те, що серія iPhone 17 щойно з’явилася у продажу, Apple вже активно працює над наступним поколінням своїх смартфонів. Інсайдери діляться свіжими подробицями про iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, і, схоже, компанія готує низку цікавих змін.

Видання MacRumors опублікувало нову добірку чуток від перевірених джерел, які проливають світло на те, яким буде наступний флагман Apple.

Компактніший Dynamic Island

Уперше від 2022 року Apple планує зменшити розмір Dynamic Island — фірмового «острівця» на екрані. Це стане першим кроком до повністю безрамкового дисплея без вирізів і отворів.

Втім, фронтальна камера залишиться видимою, а очікуваний підекранний Face ID з’явиться лише в серії iPhone 19 Pro.

Напівпрозора зона MagSafe

Інноваційне рішення стосуватиметься й дизайну. Задня панель iPhone 18 Pro і 18 Pro Max матиме матово-прозору ділянку навколо магнітного кільця MagSafe. За задумом Apple, це дозволить користувачам «зазирнути всередину» смартфона та підкреслить його технічну естетику.

Діагоналі екранів залишаться без змін — 6,3 дюйма у iPhone 18 Pro та 6,9 дюйма у Pro Max.

Камера зі змінною діафрагмою

Головна камера з роздільною здатністю 48 мегапікселів отримає змінну діафрагму, що дасть змогу вручну регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор. Це рішення значно покращить якість знімків у різних умовах освітлення — від яскравого сонця до нічних кадрів.

Для порівняння, жодна з камер iPhone 17 Pro такої функції не має.

Нове «серце» — A20 Pro

Очікується, що смартфони працюватимуть на чипі A20 Pro, виготовленому за 2-нм техпроцесом TSMC. Це забезпечить істотний приріст продуктивності й енергоефективності у порівнянні з поточним A19.

Інші вдосконалення

Новий модем Apple C2 із підтримкою mmWave 5G у США та покращеною якістю зв’язку.

Оновлена кнопка керування камерою, яка реагуватиме не на жести, а на ступінь натискання, що зробить знімання ще інтуїтивнішими.

Перші подробиці про iPhone 18 Pro лише розпалюють інтерес до новинки. До офіційної презентації ще майже рік, але вже зараз очевидно: Apple готує еволюційний, а, можливо, й революційний крок у розвитку свого флагмана.

До слова, в деяких моделях нового флагмана iPhone 17 Pro Max виникають проблеми зі звуком, що проявляється як небажане відтворення шумів і спотворення голосу. Користувачі скаржаться на статичний шум з динаміка, який виникає, коли телефон підключений до дротового зарядного пристрою USB-C. Власникам рекомендується скористатися річною гарантією для ремонту або заміни.