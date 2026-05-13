Квантова фізика може пояснювати реальність зовсім не так, як ми звикли думати. Фізик з Оксфорда припустив, що людина не створює світ своїми спостереженнями, а сама змінюється під впливом різних варіантів реальності — навіть тих, які існують в інших «гілках» Всесвіту.

Про це повідомив журнал Popular Mechanics.

Влатко Ведрал представив незвичне пояснення одного з найвідоміших принципів квантової механіки — так званого «ефекту спостерігача». Його суть полягає в тому, що квантові частинки можуть перебувати у кількох станах одночасно, поки їх не зафіксує спостереження.

Саме через це часто виникає популярне уявлення, що людина нібито створює або змінює реальність самим фактом спостереження. Однак фізик наголошує: таке трактування є надто спрощеним і не зовсім відповідає тому, як квантову реальність описує сучасна наука.

За його словами, під час взаємодії з навколишнім світом вирішальні зміни відбуваються не у самій реальності, а всередині людини. Тобто події не формуються спостерігачем — навпаки, різні результати формують різні версії самого спостерігача.

Для пояснення цієї ідеї науковець навів приклад із фотоном та людиною на ім’я Боб. Якщо фотон проходить крізь сонцезахисні окуляри, Боб бачить світло, а його мозок реагує на сигнал. Якщо ж фотон відбивається від лінзи, жодної реакції не виникає.

У квантовій фізиці обидва варіанти можуть існувати одночасно. В одному випадку Боб бачить фотон, в іншому — ні. Людина усвідомлює лише одну з цих реальностей, хоча обидві, згідно з теорією, продовжують існувати паралельно.

Фізик порівнює це з відомим парадоксом кота Шредінгера — уявним експериментом, де кіт є і живим, і мертвим, у двох реальностях. На думку автора теорії, багато квантових експериментів фактично побудовані саме на такому принципі.

Науковець також припускає, що різні «гілки» реальності можуть не лише існувати паралельно, а й потенційно впливати одна на одну. Теоретично це можливо через процес квантової інтерференції — коли суперпозиція створюється, а потім «скасовується» назад. Водночас він визнає, що реалізувати подібне на практиці надзвичайно складно.

Фізик пояснив це на власному прикладі з юності. Під час виступу рок-гурту, в якому він грав, у його підсилювачі перегорів запобіжник просто посеред концерту. Тоді він замислювався, чому опинився саме у такому «невдалому» варіанті подій. Пізніше, вивчаючи квантову фізику, дослідник дійшов висновку, що в теорії могла існувати й інша реальність — та, де виступ пройшов успішно.

«Чи зіткнеться колись реальність, у якій я успішно грав концерт у підлітковому віці, з моєю теперішньою реальністю, створивши щось дивовижне? Або ж ви колись зіткнетеся з версією себе, яка виграла в лотерею? Здається малоймовірним, що ці дві події колись квантово інтерферуватимуть, враховуючи їхню складність, хоча ми ніколи не можемо виключати такі речі. Але питання, яке досі не дає мені спати ночами: як би ви взагалі дізналися, що це сталося? Можливо, як і у випадку з Бобом, мої дві реальності вже злилися, і багато інших продовжують стикатися, але я просто абсолютно не усвідомлюю цих надзвичайних подій», — зазначив вчений.

