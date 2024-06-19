"Іншопланетні" моноліти: у світі знову почали з'являтися загадкові об'єкти – фото

У світі знову почали помічати загадкові блискучі моноліти, яким приписують іншопланетне походження. Так, 2024 року другий моноліт з'явився неподалік від Лас-Вегаса, США, а попередній – в Уельсі, Британія.

Про це пише Futurism.

В пустелі, яка розташована приблизно за 30 км на північ від Лас-Вегаса, цього року виявили вже другий об'єкт із дзеркальною поверхнею в цьому регіоні.

Перший моноліт було знайдено в цьому ж районі в листопаді 2020 року, тоді артефакт з'явився в самому центрі Лас-Вегаса біля відомого пішохідного центру на Фремонт-стріт.

Загадковий моноліт у пустелі поблизу Лас-Вегаса / Фото: Las Vegas Metropolitan Police Department

Це сталося відразу після того, як у Пустелі Юти з'явився найперший і найбільш знаковий моноліт. Досі невідомо, хто встановлює блискучі моноліти по всьому світу і який у цьому сенс.

В Управлінні поліції Лас-Вегаса заявили, що співробітники пошуково-рятувальних служб помітили світловідбивну колону біля Гасс-Піка – місця, звідки відкривається захопливий вид на долину регіону.

Від 2020 року десятки блискучих монолітів з'явилися в США, Європі та Азії, їх було демонтовано незабаром після виявлення.

Досі точаться суперечки про те, хто може встановлювати ці моноліти по всьому світу, і що вони можуть означати. Щоправда, складно уявити, щоб усі моноліти були встановлені лише однією людиною або групою людей.

Кілька років тому художник Метті Мо взяв на себе відповідальність за моноліт з Юти — першу зі знайдених структур. Після зробленої заяви Мо почав продавати копії монолітів по 45 тис. доларів за штуку. Зрештою Мо довелося визнати, що насправді не він встановлював моноліти, але хотів привернути увагу преси.

Тож наразі досі не вдалося встановити, хто встановлює моноліти по всьому світу.

Нагадаємо, на Марсі виявили підземелля, де є всі умови для позаземного життя.

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