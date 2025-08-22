ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
2 хв

Іншопланетне життя може бути зовсім поруч: науковці розповіли подробиці

Солоні підземні озера та гарячі джерела — такими могла бути Церера в далекому минулому. Чи була вона домом для життя?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Іншопланетянини

Іншопланетянини

Церера, карликова планета між Марсом і Юпітером, могла мати умови для існування життя у далекому минулому.

Про це пише Daily Mail.

За словами вчених NASA, мільярди років тому під поверхнею Церери могли існувати океани гарячої води, створені розпадом радіоактивних мінералів у її надрах.

«На Землі, коли гаряча вода з глибин змішується з океаном, це часто стає джерелом хімічної енергії для мікробів», — пояснив провідний автор дослідження Сэм Курвілл з Університету штату Аризона.

Сліди минулої активності

У 2018 році місія NASA Dawn виявила на поверхні Церери соляні відкладення — залишки рідкої води, яка колись виривалася з-під крижаного шару. Температура підземних резервуарів нині близько –63 °C, що робить планету непридатною для життя сьогодні.

«Це дослідження захоплює, адже показує, що Церера колись мала воду — ключовий елемент для життя», — зазначила професор Хелен Вільямс з Кембриджського університету.

За її словами, подібні умови можуть існувати й на інших тілах у Сонячній системі. «Це відкриває нові горизонти у пошуку придатних для життя планет», — додала вона.

Нагадаємо, питання існування позаземного життя давно хвилює людство, і тепер науковці зробили важливий крок до його розв’язання. Використовуючи космічний телескоп NASA TESS, дослідники з Інституту дослідження екзопланет Троттьє виявили «суперземлю», розташовану всього за 35 світлових років від Землі, яка може бути придатною для життя.

Йдеться про планету L 98–59 f — одну з п’яти, що обертаються навколо червоного карлика L 98–59. Серед усіх планет у цій системі саме L 98–59 f має умови, що потенційно дозволяють існування життя.

Систему L 98–59 вперше відкрили у 2019 році, тоді ж підтвердили наявність лише чотирьох планет. Завдяки детальному аналізу даних із наземних та космічних телескопів дослідники змогли ідентифікувати п’яту — L 98–59 f.

Хоча ця планета не проходить транзитом перед своєю зіркою, її існування вдалося підтвердити за ледь помітними змінами у русі самого світила. Вчені наголошують, що L 98–59 f отримує приблизно таку ж кількість енергії від своєї зірки, як і Земля від Сонця, що робить її однією з найбільш перспективних для пошуків життя.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie