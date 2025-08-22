- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 334
- Час на прочитання
- 2 хв
Іншопланетне життя може бути зовсім поруч: науковці розповіли подробиці
Солоні підземні озера та гарячі джерела — такими могла бути Церера в далекому минулому. Чи була вона домом для життя?
Церера, карликова планета між Марсом і Юпітером, могла мати умови для існування життя у далекому минулому.
Про це пише Daily Mail.
За словами вчених NASA, мільярди років тому під поверхнею Церери могли існувати океани гарячої води, створені розпадом радіоактивних мінералів у її надрах.
«На Землі, коли гаряча вода з глибин змішується з океаном, це часто стає джерелом хімічної енергії для мікробів», — пояснив провідний автор дослідження Сэм Курвілл з Університету штату Аризона.
Сліди минулої активності
У 2018 році місія NASA Dawn виявила на поверхні Церери соляні відкладення — залишки рідкої води, яка колись виривалася з-під крижаного шару. Температура підземних резервуарів нині близько –63 °C, що робить планету непридатною для життя сьогодні.
«Це дослідження захоплює, адже показує, що Церера колись мала воду — ключовий елемент для життя», — зазначила професор Хелен Вільямс з Кембриджського університету.
За її словами, подібні умови можуть існувати й на інших тілах у Сонячній системі. «Це відкриває нові горизонти у пошуку придатних для життя планет», — додала вона.
Нагадаємо, питання існування позаземного життя давно хвилює людство, і тепер науковці зробили важливий крок до його розв’язання. Використовуючи космічний телескоп NASA TESS, дослідники з Інституту дослідження екзопланет Троттьє виявили «суперземлю», розташовану всього за 35 світлових років від Землі, яка може бути придатною для життя.
Йдеться про планету L 98–59 f — одну з п’яти, що обертаються навколо червоного карлика L 98–59. Серед усіх планет у цій системі саме L 98–59 f має умови, що потенційно дозволяють існування життя.
Систему L 98–59 вперше відкрили у 2019 році, тоді ж підтвердили наявність лише чотирьох планет. Завдяки детальному аналізу даних із наземних та космічних телескопів дослідники змогли ідентифікувати п’яту — L 98–59 f.
Хоча ця планета не проходить транзитом перед своєю зіркою, її існування вдалося підтвердити за ледь помітними змінами у русі самого світила. Вчені наголошують, що L 98–59 f отримує приблизно таку ж кількість енергії від своєї зірки, як і Земля від Сонця, що робить її однією з найбільш перспективних для пошуків життя.