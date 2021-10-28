Instagram курує зображення анорексії для дівчат-підлітків, які мають розлади харчової поведінки - ЗМІ

Рекомендації Instagram, як і раніше, будуть стосуватися невпевненості людини.

Журналісти виявили, що Instagram засипає дівчат-підлітків, які страждають анорексією та від інших розладів харчової поведінки, фотографіями та відео інших хворих дівчат — практика, яка, як стверджують експерти, тільки посилює розлади.

Про це повідомляє The Post.

Згідно з квітневою презентацією керівників Facebook (Instagram з 2012 року належить цій компанії - ред.), група дослідників Instagram на початку цього року створила тестового користувача, який стежив за акаунтами, які дотримуються дієт і худнуть, а також за такими хештегами, як #skinny і #thin.

Алгоритм Instagram рекомендував більше вмісту, пов’язаного з розладами харчової поведінки, включаючи зображення страшенно худих жіночих тіл та акаунти з тривожним внутрішнім наповненням, - йдеться в документах, які отримали журналісти.

Зображення виснажених тіл можуть здатися огидними для більшості людей, проте підлітки, які вже мають проблеми із зображенням тіла, вважають їх, такими, що "надихають" користувачів стати неймовірно худими, за словами експертів із охорони здоров’я.

"Навіть люди з нервовою анорексією можуть визначити, що людина занадто худа, але все одно може бути, що якийсь елемент цього образу, їх приваблює", – каже доктор Андреа Д. Ваззана, дитяча та підліткова психологиня Нью-Йоркського університету Лангоне, яка працює з пацієнтами з розладами харчування.

nypost.com

Наприклад, дівчина-підліток з анорексією може зациклитися на зображеннях вилиць моделі в Instagram і згодом поморити себе голодом, сказав Ваззана. Вона додає, що вміст, пов’язаний з розладами харчування, а також Instagram та інші соціальні мережі, такі як TikTok, вплинули на 99 % її пацієнтів, включаючи дорослих чоловіків і жінок.

"Їх бомбардують", — сказав Ваззана.

Журналісти вважають, що після дослідження Facebook відклав плани щодо дитячої версії Instagram, а керівника служби безпеки компанії Антігону Девіс викликали для свідчення перед ключовим підкомітетом Сенату.

Під час слухання сенатор Річард Блюменталь від штату Коннектикут повідомив, що його офіс створив тестовий обліковий запис Instagram для 13-річної дівчинки, і що цей обліковий запис протягом одного дня отримував контент, що пропагує розлади харчової поведінки.

"Рекомендації Instagram, як і раніше, будуть стосуватися невпевненості людини — уразливості молодої жінки — щодо їхнього тіла та затягувати її в темні місця, які прославляють розлади харчової поведінки та самоушкодження", — сказав Блюменталь.

Дослідження Instagram, яке показує, що Facebook був обізнаний про проблему за кілька місяців до експерименту Блюменталя, було виявлено в інформації, наданій Конгресу.

Також читайте Анастасія Приходько пригадала, як довела себе до анорексії та важила 47 кіло

Прессекретар Facebook сказав у коментарі журналістам: "Ми хочемо, щоб Instagram був місцем підтримки для людей, які борються з розладами харчової поведінки та проблемами із зображенням тіла, особливо молодих жінок та дівчат, і ми роками працювали з такими експертами, як Національна асоціація розладів харчової поведінки, щоб створити політики та функції, щоб допомогти там, де ми можемо".

«Мета цього аналізу полягала в пошуку областей, що ми можемо покращити, і ми відповіли на виявлені прогалини, внісши зміни до пошуку, щоб людям було важче знаходити облікові записи, які публікують вміст, пов’язаний з розладами харчової поведінки. Ми також досліджуємо способи запобігти тому, щоб люди не шукали один тип контенту, спонукаючи їх урізноманітнити те, що вони дивляться, якщо вони деякий час прокручують ту саму тему", - резюмував він.

Читайте також:

Регіна Тодоренко заявила, що залишає Instagram

Відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір передплатників у Instagram

У Instagram знову стався збій: які країни зачепило

Як вчасно розпізнати анорексію і яка допомога потрібна – поради дієтолога та психотерапевта

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання