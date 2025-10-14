Instagram впроваджує суворі обмеження для користувачів до 18 років: тепер за контентом стежитиме ШІ

Смартфон / © Pixabay

Соціальна мережа Instagram запроваджує нові обмеження для підлітків, посилюючи контроль за контентом, який можуть переглядати користувачі до 18 років. Відтепер компанія орієнтуватиметься на стандарти, подібні до кінорейтингу PG-13, тобто заборонятиме підліткам бачити матеріали, які не підходять для цього вікового рівня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оновленими правилами, алгоритми штучного інтелекту автоматично визначатимуть, чи відповідає публікація стандарту PG-13. Якщо ні — така публікація буде прихована. До забороненого вмісту належатимуть пости з нецензурною лексикою, ризикованими трюками, натяками сексуального характеру чи зображеннями, що містять елементи наркотичних речовин, зокрема марихуани.

Instagram пояснює, що рішення ухвалене для кращого захисту молоді від потенційно шкідливого контенту. «Ми прагнемо зробити наші стандарти ближчими до тих, які знайомі батькам — як у фільмах із рейтингом PG-13. Інколи підлітки все ж можуть побачити щось подібне, але ми робимо все, щоб такі випадки були поодинокими», — йдеться у заяві компанії.

Нові налаштування застосовуватимуться автоматично до всіх облікових записів користувачів до 18 років. Підлітки не зможуть самостійно змінити їх без дозволу батьків. Для родин, які прагнуть ще суворіших обмежень, з’явиться додатковий режим «Limited Content», що ще більше обмежуватиме доступ до потенційно небезпечних матеріалів.

Окрім цього, Instagram заборонить неповнолітнім підписуватись на акаунти, які регулярно поширюють контент «18+» або посилання на сайти для дорослих, зокрема OnlyFans. Якщо підліток уже стежить за подібним профілем, його контент стане недоступним.

Meta, материнська компанія Instagram, останні роки стикається з численними звинуваченнями у недостатньому захисті молодої аудиторії. Компанію навіть судять у США за шкоду, якої можуть завдавати її продукти підліткам. У відповідь Meta впроваджує все жорсткіші заходи: заборонила підліткам до 16 років вести прямі ефіри та запустила «підліткові акаунти» зі стандартними обмеженнями.

Нові правила почнуть діяти поступово у всіх країнах, де працює Instagram. Компанія підкреслює, що головна мета — зробити перебування підлітків у соцмережі безпечнішим і контрольованішим, з мінімальним ризиком для психічного здоров’я.

