Instagram збирається повернути хронологічну стрічку: названо причину

Сьогодні ж стрічка Instagram працює за "розумними" алгоритмами, що визначають уподобання користувача.

Після більш, ніж 5 років, соціальна мережа Instagram вже на початку 2022 року збирається повернути хронологічний порядок стрічки.

Про це заявив очільник сервісу Адам Моссері.

"Зараз ми працюємо над версією хронологічної стрічки, яку ми сподіваємося запустити наступного року", — сказав Моссері.

Він також додав, що компанія працювала над цією зміною "місяцями". Він не поділився додатковими деталями про те, як буде працювати соцмережа, але сказав, що компанія "націлена на перший квартал наступного року" для запуску.

Сьогодні стрічка Instagram працює за алгоритмами, які визначають уподобання користувача і показують першими ті дописи, які, будуть для людини найцікавішими.

Попри здавалося б зручний механізм, користувачі часто намагаються надурити алгоритми Instagram і вийти в "топ" нечесними шляхами. Саме це і стало приводом до таких змін.

Попри це, у червні Моссері у своєму блозі написав, що хронологічна стрічка зробила "неможливим для більшості людей побачити всі публікації, які їх цікавлять". Він сказав, що хронологічна стрічка призвела до того, що люди фактично "пропустили" більшість дописів у своїй стрічці у 2016 році.

Крім того, Адам Моссері повідомив про тестування ще однієї функції "Вибране", яка дозволятиме користувачам самим обирати найбільш цікаві сторінки і закріплюватии їх у верхній частині стрічки.

Нагадаємо, у соцмережі Instagram вже в найближчому майбутньому з’являться платні підписки на контент окремих блогерів. Їх ціна коливатиметься від 0,99 до 4,99 долара.

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