Інтелектуальна власність OpenAI під загрозою: DeepSeek підозрюється в крадіжці даних

DeepSeek та хедж-фонд High-Flyer, який є засновником стартапу, не надали коментарів з приводу цієї ситуації.

Microsoft та OpenAI ведуть розслідування після того, як виникли підозри, що китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek незаконно отримав дані з технологій OpenAI.

Про це пише Bloomger.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, група осіб, ймовірно, пов’язана з DeepSeek, могла викрасти велику кількість даних через використання інтерфейсу програмування додатків (API) OpenAI ще в осінь 2023 року.

Дії, що порушують умови використання OpenAI

API OpenAI дозволяє розробникам програмного забезпечення інтегрувати можливості штучного інтелекту OpenAI у свої додатки, сплачуючи за відповідні ліцензії. Однак, за словами джерел, на яких посилається преса, зловмисники змогли вивести великі обсяги даних, що можуть порушувати умови використання API. Це могло б вказувати на спробу обійти обмеження OpenAI щодо кількості даних, які можуть бути доступні через їх API.

Microsoft, як найбільший інвестор OpenAI та стратегічний партнер, одразу повідомила компанії про таку діяльність. У свою чергу, OpenAI також веде розслідування, щоб з’ясувати, чи порушували правила китайські розробники, і що саме було викрадено.

Дистиляція та конкуренція на ринку ШІ

Девід Сакс, радник президента Дональда Трампа з питань штучного інтелекту, в інтерв’ю Fox News зазначив, що є "значні докази" того, що DeepSeek використовувала результати роботи моделей OpenAI для розвитку своїх власних технологій. Він пояснив це технікою, відомою як «дистиляція», при якій одна модель штучного інтелекту використовує результати роботи іншої для того, щоб навчитися подібним функціям. Сакс наголосив, що ця практика може серйозно порушити правила інтелектуальної власності OpenAI.

У цьому контексті китайський стартап DeepSeek, який нещодавно представив свою нову відкриту модель штучного інтелекту R1, став ще однією причиною для занепокоєння серед західних компаній. Модель R1, за заявами DeepSeek, може конкурувати з провідними продуктами на ринку, зокрема від OpenAI, Google та Meta Platforms Inc. Китайський стартап стверджує, що R1 перевершує за показниками ефективності, зокрема в математичних задачах і загальних знаннях, і була створена за набагато нижчу вартість.

Можливі наслідки для конкурентоспроможності США

Такі технології, як R1, можуть знизити конкурентоспроможність американських компаній на ринку штучного інтелекту, і це вже викликає побоювання серед великих технологічних гравців, таких як Microsoft, Google, Nvidia та Oracle. Падіння акцій цих компаній після появи новини про загрозу з боку DeepSeek засвідчило, як серйозно сприймають конкуренцію з боку китайських компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту. Протягом одного дня ринкова вартість акцій технологічних гігантів знизилась на майже 1 трильйон доларів.

Захист інтелектуальної власності OpenAI та контрзаходи

Відповідаючи на коментарі Сакса, представник OpenAI підтвердив, що компанія активно працює над захистом своєї інтелектуальної власності. Він також зазначив, що компанія вже знає про спроби китайських та інших компаній дистилювати моделі лідерів ринку, і для цього вживаються відповідні контрзаходи. Представник OpenAI підкреслив, що важливим кроком є співпраця з урядом США для захисту найсучасніших моделей від спроб конкурентів красти технології.

Реакція DeepSeek та подальші кроки

На момент публікації новини, DeepSeek та хедж-фонд High-Flyer, який є засновником стартапу, не надали коментарів з приводу цієї ситуації. Однак серйозні підозри у незаконному використанні інтелектуальної власності OpenAI вже викликали глобальну увагу до цієї компанії, а також до самого ринку штучного інтелекту в Китаї.

Поки триває розслідування, питання того, як обмежити подібні практики у майбутньому, залишається відкритим. Ринок штучного інтелекту ще більше ускладнився через ці спроби дистиляції технологій, а події, що відбуваються, можуть мати довготривалі наслідки для глобальної конкуренції в галузі.

Нагадаємо, штучний інтелект може значно покращити проєктування чипів, але його здатність створювати конструкції, які людський розум не може повністю зрозуміти, ставить під питання безпеку та надійність таких технологій.

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