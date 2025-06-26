ТСН у соціальних мережах

Інтернет нового покоління: Південна Корея створила Li-Fi, що в рази швидший за Wi-Fi

Нова Li-Fi платформа з Південної Кореї обіцяє надшвидкий і захищений інтернет.

Нова Li-Fi платформа

Нова Li-Fi платформа / © Pixabay

Вчені з Південної Кореї створили нову технологію — Li-Fi. Вона краща за звичайні способи передавання даних світлом, бо швидше пересилає інформацію і робить її безпечнішою.

Про це повідомляє Tech Xplore.

Технологія Li-Fi (Light Fidelity) використовує видимий спектр світла (400-800 ТГц), що схоже на світлодіодне освітлення. Також може забезпечувати швидкість до 100 разів вищу, ніж у звичайного Wi-Fi. Хоча Li-Fi має переваги в розподілі доступних частот і менші радіоперешкоди, він є відносно вразливим для порушень безпеки, оскільки доступ до нього може отримати будь-хто.

Щоб вирішити цю проблему, південнокорейські дослідники створили технологію оптичного зв’язку з шифруванням на пристрої для використання Li-Fi. Цей механізм генерує світло за допомогою електричного поля, яке концентрується в «крихітних отворах у проникному електроді» і передається за його межі. Створений пристрій використовує цей принцип для одночасного оброблення двох вхідних потоків даних.

Суть розробленої технології, названої «оптичним передавачем шифрування на пристрої», полягає в тому, що сам пристрій перетворює інформацію на світло й одночасно її шифрує. Це означає посилений захист передавання даних без необхідності використання складного додаткового обладнання.

«Ця технологія, яка посилює безпеку без додаткового обладнання і одночасно забезпечує шифрування та передавання даних, може широко застосовуватися в різних галузях, де безпека матиме вирішальне значення в майбутньому», — зазначив професор Хімчан Чо.

Нагадаємо, італійські спеціалісти з робототехніки досягли неймовірного успіху: вперше в історії була продемонстрована здатність людиноподібного робота підніматися вертикально вгору. Це справжній прорив у науково-технічному розвитку, який підтверджує реалістичність створення роботів з можливістю польоту, наближаючи нас до фантастичних ідей науки майбутнього.

