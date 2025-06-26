- Дата публікації
Наука та IT
12k
2 хв
Інтернет нового покоління: Південна Корея створила Li-Fi, що в рази швидший за Wi-Fi
Нова Li-Fi платформа з Південної Кореї обіцяє надшвидкий і захищений інтернет.
Вчені з Південної Кореї створили нову технологію — Li-Fi. Вона краща за звичайні способи передавання даних світлом, бо швидше пересилає інформацію і робить її безпечнішою.
Про це повідомляє Tech Xplore.
Технологія Li-Fi (Light Fidelity) використовує видимий спектр світла (400-800 ТГц), що схоже на світлодіодне освітлення. Також може забезпечувати швидкість до 100 разів вищу, ніж у звичайного Wi-Fi. Хоча Li-Fi має переваги в розподілі доступних частот і менші радіоперешкоди, він є відносно вразливим для порушень безпеки, оскільки доступ до нього може отримати будь-хто.
Щоб вирішити цю проблему, південнокорейські дослідники створили технологію оптичного зв’язку з шифруванням на пристрої для використання Li-Fi. Цей механізм генерує світло за допомогою електричного поля, яке концентрується в «крихітних отворах у проникному електроді» і передається за його межі. Створений пристрій використовує цей принцип для одночасного оброблення двох вхідних потоків даних.
Суть розробленої технології, названої «оптичним передавачем шифрування на пристрої», полягає в тому, що сам пристрій перетворює інформацію на світло й одночасно її шифрує. Це означає посилений захист передавання даних без необхідності використання складного додаткового обладнання.
«Ця технологія, яка посилює безпеку без додаткового обладнання і одночасно забезпечує шифрування та передавання даних, може широко застосовуватися в різних галузях, де безпека матиме вирішальне значення в майбутньому», — зазначив професор Хімчан Чо.
