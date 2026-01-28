Ін’єкція замість вбивства: Таїланд знайшов гуманний спосіб контролювати чисельність диких слонів

Чисельність популяції слонів регулюватимуть методом контрацепції / © Associated Press

Таїланд пішов на радикальний крок у боротьбі з наслідками стрімкого розмноження диких тварин. Як повідомив у середу представник Офісу збереження дикої природи, ветеринари успішно ввели контрацептиви трьом самицям індійських слонів у провінції Трат.

Про це повідомляє Phys.org.

Як проходила процедура

Операцію провели у понеділок, 26 січня. Ветеринари використали спеціальні рушниці з дротиками, щоб ввести препарат дистанційно.

Процедура пройшла без анестезії, що зменшило стрес для тварин. Директор Офісу збереження дикої природи Сукхі Бунсанг запевнив, що всі три слонихи почуваються добре, перевірені на інфекції та вже «живуть своїм звичайним життям».

За станом здоров’я тварин спостерігатимуть: ветеринари планують брати у них кров на аналіз кожні шість місяців.

Чому це необхідно

Хоча азійські слони вважаються видом, що зникає, у деяких регіонах Таїланду спостерігається справжній демографічний вибух.

У п’яти східних провінціях рівень народжуваності слонів зростає на 8% щороку, тоді як в інших регіонах — лише на 3%. Кількість диких слонів у цій зоні зросла з 334 у 2015 році до майже 800 минулого року.

Тваринам стає тісно в лісах, і вони виходять до людських поселень у пошуках їжі. Це призводить до трагедій.

За даними відомства, з 2012 року внаслідок конфліктів між людьми та слонами загинуло майже 200 людей та понад 100 тварин.

Що далі

Це лише початок масштабної програми. Влада планує використати ще 15 доз вакцини для інших стад до початку сезону дощів у травні. Раніше ефективність цього методу перевірили на семи слонах, що утримуються в неволі у провінції Чіангмай.

«Це [збільшення популяції слонів — ред.] спричинить більше конфліктів між людьми та слонами в довгостроковій перспективі, якщо ми дозволимо цьому продовжуватися», — наголосив Сукхі Бунсанг, пояснивши необхідність такого втручання в природу.

