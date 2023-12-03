Інженер NASA розповів, як ледь не знищив марсохід за $500 млн за тижні до запуску

Колишній інженер NASA Кріс Левіцкі ледь не знищив марсохід Spirit вартістю $500 млн за тижні до його запуску під час тестувань.

Кріс Левіцкі розповів свою історію, яка сталася у лютому 2003 року, у власному блозі.

Колишній інженер NASA Кріс Левіцкі 2003 року працював над марсоходом Spirit в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) в Пасадені (США). Того дня космічний апарат потрібно було досконало перевірити востаннє на Землі перед запуском.

У день останніх тестувань Левіцкі працював у свою неофіційну другу зміну, відпрацювавши 12 годин.

"Марсохід пройшов численні випробування, щоб змоделювати суворі умови, з якими він зіткнеться на Марсі як польовий геолог. Особливо критичними є події, пов’язані з піротехнікою, оскільки вибухові ударні хвилі можуть пошкодити крихкі вуглецеві компоненти всередині цих двигунів. Тієї ночі, коли мої колеги зосередилися на тестуванні самого марсохода, мені доручили перевірити цілісність двигунів інструменту для абразивного руйнування гірських порід (RAT), прикріпленого до роботизованої руки Spirit", - розповів інженер.

Щоб перевірити двигун, було два варіанти: або розбирати його після кожного тестування, що, як пояснив інженер, було непрактично, або ж виявити наявність будь-яких проблем можна було подивившись на електричні характеристики.

Науковці для перевірки від'єднували двигун і підключали його до зовнішнього джерела живлення. Якщо під час під'єднання до мережі було експоненціальне зменшення електричного струму – це було добрим знаком. Якщо ж відбувалися стрибки напруги – це було погано.

Розробка марсоходу Spirit 2003 року

Коли почалися тестування, швидкий імпульс на опорний двигун підтвердив, що все в порядку. Двигун RAT від Spirit був підключений, і Левіцкі був готовий до роботи.

Імпульс було надіслано до двигуна і команда одразу ж отримала результат, але він виявився дивним. Як пояснив інженер, це не було схоже ні на працюючий, ні на зламаний двигун.

"Мої очі простежили за дротами від нашої розгалужувальної коробки на тестовому візку до космічного корабля, і причина незнайомого сигналу встромилася мені в серце, як кинджал", – розповів Левіцкі.

Виявилося, що потужний заряд енергії пішов не в двигун RAT, а, через помилку з вимикачем, був направлений "просто в космічний апарат".

Левіцкі подумав, ніби він "вбив" Spirit лише за два тижні до запуску, і варіантів полагодити, здавалося б, несправний марсохід було дуже мало.

Пригнічений помилкою Левіцькі відправився додому, де розповів цю історію своїй дружині.

"Я був переконаний, що вранці втрачу роботу і в історію космічних досліджень моє ім'я буде вписане в особливий розділ ганебної слави", – пригадує свої емоції інженер.

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Наступного дня вони із командою повернулися до роботи, намагаючись зрозуміти, що саме сталося. Якийсь час все здавалося безнадійним, аж поки інженер не згадав, що перед фатальним тестом використовував мультиметр – електронний пристрій, який потрібен для вимірювання різних електричних параметрів. Його було під'єднано до всієї системи, але перед самим тестом Левіцкі від'єднаві пристрій.

"Моніторинговий мультиметр, який я від'єднав, фактично завершував ланцюг, що живив телеметрію наземних випробувань космічного апарату. Я випадково вимкнув з'єднання в ту ж мить, коли від'єднав дроти (мультиметра)", – зізнався він.

Коли всю схему знову було відновлено, дослідники повернули живлення Spirit і "це спрацювало".

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