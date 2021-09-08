iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3: що покаже Apple на своїй вересневій презентації

Головною новинкою прийдешньої онлайн-презентації має стати нова лінійка iPhone 13.

14 вересня компанія Apple проведе свою осінню онлайн-презентацію, на якій найімовірніше покаже новий iPhone, а також Apple Watch і AirPods.

Захід розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) і транслюватиметься зі штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія. Його можна буде переглянути на сайті Apple, YouTube-каналі компанії і через додаток Apple TV.

Wanna know what’s next? Tune in on September 14 at 10 a.m. PDT for a special #AppleEvent.



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/GJUsLc9cuJ — Apple (@Apple) September 7, 2021

iPhone 13

За чутками, Apple планує представити чотири моделі нового iPhone: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Аналітики припускають, що новинки матимуть заокруглені кути (як і в попередніх версіях), збільшені блоки камер у версіях Pro і інше розташування в звичайних моделях. Діагоналі дисплеїв залишаться, як в торішніх моделях (5,4, 6,1 і 6,7 дюйма), однак Pro-версії отримають збільшену частоту оновлення екрану (90 або 120 Гц). Нові iPhone матимуть процесори наступного покоління Apple А15.

9to5mac

Apple Watch Series 7

Новий годинник Apple Watch своєю чергою матиме плоскіші краї, чіп 5G від Qualcomm, підтримку Wi-Fi 6E, а також збільшений дисплей: від 41 до 45 мм (у Watch 6 - 40 і 44 мм). Діагоналі дисплеїв зростуть з 1,78 дюйма до 1,9 дюйма (у версії 45 мм), крім цього збільшиться розширення екранів (396х484 пікселів проти 368х448 у великій версії). Водночас Series 7 не матиме нового датчика здоров'я. Як повідомляє WSJ, окрім нових процесорів, в Apple Watch з'явиться вимірювач артеріального тиску та термометр, який вимірюватиме зокрема й базальну температуру тіла - цей показник допомагає жінкам планувати вагітність.

Apple Watch 7 (макет) / 91-mobiles

Airpods 3

У своїй вересневій презентації Apple, ймовірно, покаже й оновлені навушники AirPods. Вони успадкують дизайн від Pro-версії: ніжка стане коротшим, а кейс - ширше. Він підтримуватиме бездротову зарядку. Нові AirPods як і раніше, не матимуть системи активного шумозаглушення. Це будуть вкладиші, а не затички, силіконових амбушюр не з'явиться. Водночас якість звуку покращиться в порівнянні з AirPods 2.

Gizmochina

Нові iPad і MacBook

Журналісти Bloomberg вважають, що Apple, як і минулого року, проведе кілька осінніх презентацій. І якщо на вересневій - традиційно покажуть iPhone, то в жовтні-листопаді компанія дивуватиме новими iPad (iPad mini 6 і iPad початкового рівня), MacBook на чіпі M1X та ймовірними іншими новинками.

Очікується, що звичайний iPad оновиться лише всередині, зберігши класичний форм-фактор і 10,2-дюймовий дисплей. А iPad mini 6-го покоління може отримати абсолютно новий дизайн - без кнопки-сканера, в стилі Pro або Air-версій. Також з'явиться новий чіп A15, як в iPhone 13.

Також пізньої осені можливий вихід нових MacBook Pro 14 і MacBook Pro 16 з MiniLED-дисплеями, новим дизайном, діагоналями 14 і 16 дюймів і чіпами A1X.

Попереднє замовлення нових ґаджетів, за останніми даними, стартує 17 вересня, а продажі почнуться 24 вересня.

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