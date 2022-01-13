iPhone 14 значно здорожчають: інсайдер оприлюднив ціни на нові моделі смартфонів

Цьому передує підвищення вартості виробництва цих телефонів.

Нові смартфони лінійки iPhone 14 значно здорожчають. Очікується, що ціна Pro-моделей зросте аж на 100 доларів.

Про це пише Techradar.

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"Яблучний" інсайдер LeaksApplePro у своєму Twitter оприлюднив нові ціни на лінійку iPhone 14, яку мають випустити цього року. Так, за його словами, ціна на Pro-моделі смартфонів підвищиться на 100 доларів.

Інсайдер зазначає, що цьому передує підвищення вартості виробництва цих телефонів. Зокрема, планують оновити матеріал корпусу. Крім того, чорну виїмку зверху екрану збираються зменшити до розмірів фронтальної камери.

Techradar підкреслює, що інсайдер LeaksApplePro рідко помиляється коли йдеться про майбутні новинки компанії.

Так, за його словами, нові iPhone 14 коштуватимуть:

iPhone 14 – 799 доларів (близько 21 999 грн);

iPhone 14 Max – $899 (близько 24 799 грн);

iPhone 14 Pro – $1099 (близько 29 999 грн);

iPhone 14 Pro Max – $1199 (близько 32 999 грн).

Слід зазначити, що ціни, оприлюднені інсайдером, актуальні для ринку США, тому в Україні iPhone 14, ймовірно, коштуватимуть ще більше.

Нагадаємо, на всіх iPhone виявили нову суттєву вразливість, яку зловмисники маскують під екран вимкнення і, завдяки цьому, можуть красти дані користувачів.

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