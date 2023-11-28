iPhone 16: у Мережі показали концепт наступного смартфона з незвичайним дизайном – фото

У Мережі розповіли, яким може бути iPhone 16 2024 року.

Від виходу лінійки нового iPhone 15 не минуло й двох місяців, проте Apple вже працює над концепцією нового смартфона iPhone 16, який презентують наступної осені.

Про це пише Wccftech.

Дизайнер під ніком UPintheOZONE представив концепт майбутнього iPhone. Автор вважає, що новий iPhone здатний перевернути уявлення про дизайн і функціональність смартфонів. Концепція нового iPhone 16 допускає дизайн, подібний до iPhone 11 і 12, але з підтримкою функцій Pro, включно зі сканером LiDAR.

Так, новий концепт iPhone 16 демонструє змінене розташування камери для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, а також сканер LiDAR і кнопку дії.

Концепт наступного смартфону iPhone 16 / Фото: Wccftech

Концепт наступного смартфону iPhone 16/ Фото: Wccftech

"Ми очікуємо значних змін у лінійці iPhone 16 наступного року. Незважаючи на те, що моделі Pro стануть основним моментом заходу (смартфонів на ринок - ред.), компанія також подбає про те, щоб стандартні моделі отримали помітні оновлення. Останній концепт iPhone 16 розроблений користувачем X @upintheozone показує задню та передню частини телефону, який, як очікується, буде представлений у вересні 2024 року", - пише видання.

Сенсор LiDAR дозволяє захоплювати просторове відео, вловлюючи глибину об'єктів і людей в кадрі – такий контент можна буде дивитися через гарнітуру Apple Vision Pro. Поява LiDAR в звичайні моделі iPhone 16 може значно розширити можливості доповненої реальності для широкого кола користувачів.

У концепті iPhone 16 також представлена "фішка" для любителів шорткатів – Action button. На неї можна призначити один з дев'яти сценаріїв, через автоматизацію – практично будь-яку дію. Поки що тільки моделі iPhone 15 Pro оснащені кнопкою Action.

Окрім апаратного забезпечення, Apple також працює над впровадженням функцій ШІ в iOS 18. Завдяки новим апаратним і програмним оновленням iPhone 16 буде краще конкурувати зі своїми ж пристроями "Pro".

Нагадаємо, компанія Apple відмовилася від однієї з основних технологій: стало відомо, що зміниться в смартфонах.

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