iPhone 17 можна врятувати від подряпин: як це зробити
iPhone 17 Pro дряпається від MagSafe: Apple знайшла причину і запропонувала «домашнє» рішення.
Власники нових смартфонів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air зіткнулися з несподіваною проблемою: на задньому склі та виступаючому модулі камери дуже швидко з’являються подряпини та відколи. Apple вже пояснила причину цих дефектів, а в мережі з’явився спосіб, як можна позбутися пошкоджень самостійно.
Про це пише 9to5Mac.
Причина подряпин та рішення від Apple
У компанії Apple стверджують, що сліди на корпусі залишають магнітні тримачі MagSafe. Проблема криється в їхньому металевому кільці, яке з часом сколюється та дряпає задню панель смартфона.
Apple вже почала впроваджувати вирішення цієї проблеми:
Оновлені тримачі: У деяких фірмових магазинах Apple тепер встановлюють оновлені тримачі MagSafe із силіконовими кільцями, що має запобігти появі нових пошкоджень.
Протирання морською сіллю: Apple зобов’язала працівників магазинів протирати смартфони розчином із води та морської солі для видалення вже наявних дефектів.
Самостійне видалення подряпин
Метод із розчином морської солі та води підходить і для самостійного очищення задньої панелі. Користувачі перевірили цей спосіб на iPhone 17 Pro і підтвердили, що він справді допомагає.
Важливо: Цей метод дозволяє стерти подряпини виключно зі скляної поверхні смартфона. Якщо подряпини утворилися на алюмінієвому корпусі iPhone 17 Pro (який прийшов на зміну титану, що використовувався в попередніх моделях), цей спосіб не подіє.
Таким чином, єдиний надійний спосіб захистити свій iPhone від появи нових подряпин — це використовувати якісний чохол.
Нагадаємо, у Китаї покупці нових моделей iPhone 17 та iPhone 17 Pro/Pro Max повідомляють про серйозну проблему: смартфони легко дряпаються та покриваються вм’ятинами. У Мережі з’явилися численні фотодокази, що демонструють потертості на щойно придбаних пристроях.
Компанія представила чотири нових смартфона: iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, а також Air. У лінійці більше немає базової моделі зі збільшеним дисплеєм Plus, її місце заняв ультратонкий 17 Air з товщиною корпусу 5,6 міліметра.