iPhone 17 отримав приховане оновлення: про це не говорили на презентації

iPhone 17

Компанія Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 17, яка, окрім гучних анонсів, приховує низку важливих поліпшень. Однією з головних, але неофіційно оголошених, інновацій стала значно прискорена швидкість зарядки.

Про це пише TechRadar.

Як повідомляє видання, моделі iPhone 17, iPhone 17 Pro та 17 Pro Max тепер заряджаються до 50% всього за 20 хвилин. Це набагато швидше за попередню модель iPhone 16, якій для цього потрібно було понад 30 хвилин. Таке прискорення можливе завдяки новому фірмовому адаптеру 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, який продаватиметься окремо за $39.

Окрім швидкої зарядки, нові iPhone 17 отримали й інші приховані оновлення:

Збільшена автономність , особливо у базовій моделі iPhone 17.

Нові «еко-тканинні» чохли TechWoven .

Можливість вимкнення мерехтіння екрана .

Підтримка високої швидкості передачі даних — до 10 Гбіт/с.

Єдина модель, яка не отримала прискореної зарядки, — це ультратонкий iPhone Air, що зберіг торішню швидкість.

Нагадаємо, українські ритейлери готуються до старту продажів iPhone 17. У продаж смартфони надійдуть від 26–27 вересня — на тиждень пізніше, ніж у США.

Також Apple оголосила про завершення випуску одразу чотирьох моделей смартфонів: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Компанія прибрала їх зі свого сайту та магазинів після презентації серії iPhone 17.