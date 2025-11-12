iPhone Air 2 з подвійною камерою: коли чекати нову надтонку модель

Компанія Apple тимчасово відклала реліз свого нового смартфона iPhone Air 2 / © Reuters

Компанія Apple тимчасово відклала реліз свого нового смартфона iPhone Air 2, але затримка не є остаточною. Причиною перенесення стали низькі продажі попередньої моделі iPhone 17 Air, яка, попри ультратонкий корпус, не змогла конкурувати з іншими моделями серії iPhone 17.

Про це повідомляє bgr.com.

Планувалося, що iPhone Air 2 стане частиною лінійки iPhone 18, реліз якої запланований на осінь 2026 року. У цю серію також увійдуть iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold, а базовий iPhone 18 та бюджетна модель iPhone 18e мали вийти навесні 2027 року.

Тепер реліз iPhone Air 2 перенесено на весну 2027 року. Новинка отримає подвійний модуль камери на задній панелі, над яким зараз працюють інженери Apple.

Експерти зазначають, що дата виходу ще може змінюватися через технічні складнощі — інтеграція другого об’єктива потребує збереження часу роботи батареї та міцності корпусу.

Перша модель iPhone Air викликала питання у користувачів щодо трьох аспектів: міцності, автономності та камери. Тестування показало, що смартфон дійсно витримує навантаження, а автономність перевищує очікування. Єдиним недоліком залишався одинарний модуль камери, що Apple планує виправити у Air 2.

Нагадаємо, незважаючи на високу оцінку камери та продуктивності, остання лінійка iPhone 17 викликала масову хвилю невдоволення, що може перерости у повноцінний скандал.

За словами користувачів, найдратівливішою проблемою топових смартфонів є критичні збої зі стільниковим зв'язком та Wi-Fi.