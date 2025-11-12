ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

iPhone Air 2 з подвійною камерою: коли чекати нову надтонку модель

Причиною перенесення стали низькі продажі попередньої моделі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
iPhone Air 2 з подвійною камерою: коли чекати нову надтонку модель

Компанія Apple тимчасово відклала реліз свого нового смартфона iPhone Air 2 / © Reuters

Компанія Apple тимчасово відклала реліз свого нового смартфона iPhone Air 2, але затримка не є остаточною. Причиною перенесення стали низькі продажі попередньої моделі iPhone 17 Air, яка, попри ультратонкий корпус, не змогла конкурувати з іншими моделями серії iPhone 17.

Про це повідомляє bgr.com.

Планувалося, що iPhone Air 2 стане частиною лінійки iPhone 18, реліз якої запланований на осінь 2026 року. У цю серію також увійдуть iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold, а базовий iPhone 18 та бюджетна модель iPhone 18e мали вийти навесні 2027 року.

Тепер реліз iPhone Air 2 перенесено на весну 2027 року. Новинка отримає подвійний модуль камери на задній панелі, над яким зараз працюють інженери Apple.

Експерти зазначають, що дата виходу ще може змінюватися через технічні складнощі — інтеграція другого об’єктива потребує збереження часу роботи батареї та міцності корпусу.

Перша модель iPhone Air викликала питання у користувачів щодо трьох аспектів: міцності, автономності та камери. Тестування показало, що смартфон дійсно витримує навантаження, а автономність перевищує очікування. Єдиним недоліком залишався одинарний модуль камери, що Apple планує виправити у Air 2.

Нагадаємо, незважаючи на високу оцінку камери та продуктивності, остання лінійка iPhone 17 викликала масову хвилю невдоволення, що може перерости у повноцінний скандал.

За словами користувачів, найдратівливішою проблемою топових смартфонів є критичні збої зі стільниковим зв'язком та Wi-Fi.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie