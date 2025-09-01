iPhone готує сюрприз для користувачів: яка функція повернеться

iPhone / © Pixabay

Новий складний iPhone повертає популярну функцію Touch ID, проте її реалізація виявиться дещо застарілою.

Про це пише видання PhoneArena.

Фанати Apple багато років запитують, чому компанія відмовилася від Touch ID і залишила лише Face ID. Незабаром ця ситуація зміниться: у складному iPhone повернеться Touch ID, але його реалізація буде трохи відмінною від сучасних стандартів.

Відомий аналітик раніше повідомляв, що для Touch ID у складному iPhone буде використана бічна кнопка. Після цього інші джерела стверджували, що сканер відбитків пальців буде інтегрований прямо у дисплей, як у багатьох сучасних смартфонах, навіть бюджетних.

Проте останні дані підтверджують саме бічне розташування кнопки Touch ID. Apple не хоче перенавантажувати дисплей внутрішніми компонентами, тому Face ID у складному iPhone не передбачено.

Багато користувачів цінують Touch ID за швидкість і простоту використання. Компанія Apple, як зазвичай, вибирає власний шлях розвитку, який може не збігатися з очікуваннями споживачів. Незалежно від форми реалізації, повернення Touch ID сприйметься користувачами позитивно.

Разом з тим, складний iPhone може поступатися Galaxy Z Fold 7 у деяких характеристиках. Згідно з витоками, дисплей майбутнього iPhone 2026 року відстає від Fold 7, хоча Apple обіцяє найсучасніший шарнір у галузі. Ідея абсолютно безшовного складання смартфона поки що під питанням.

Коли складний iPhone вийде разом з iPhone 18, він може суттєво відставати від Galaxy Z Fold 8. Проте, завдяки маркетинговим стратегіям Apple, пристрій все одно очікують купувати у великій кількості.

