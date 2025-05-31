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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
2 хв

iPhone може врятувати життя, якщо налаштувати одну просту функцію

У випадку втрати свідомості чи ДТП ваш телефон може повідомити медикам життєво важливу інформацію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
iPhone

iPhone / © Pixabay

Парамедикиня з Великобританії звернулася до громадськості з важливим закликом: активуйте на своєму смартфоні функцію Medical ID — вона може врятувати вам життя в екстреній ситуації. Відео з її порадою в TikTok вже переглянули понад 335 тисяч разів.

Про це пише Daily Mail.

За її словами, більшість людей залишають дім лише з телефоном у руках. І якщо з вами трапиться щось серйозне — наприклад, втрата свідомості чи ДТП — медики не знатимуть ні вашого імені, ні важливих медичних даних. Саме тут на допомогу приходить медична ID-картка, доступна в налаштуваннях iPhone або через додаток Health.

Функція дозволяє вказати

  • захворювання,

  • ліки, які ви приймаєте,

  • алергії,

  • групу крові,

  • контакти екстреного виклику.

Найважливіше — ці дані можна переглянути навіть з заблокованого телефону, без введення PIN-коду або Face ID. Парамедикиня наголосила: у перші хвилини після прибуття на місце події команда швидкої часто одразу перевіряє телефон потерпілого. Відсутність такої інформації може коштувати людині життя.

Налаштування функції займає менше двох хвилин. У Health-додатку достатньо натиснути на своє фото у верхньому правому куті → Medical ID → «Get Started» або «Edit», та заповнити поля.

Функція доступна на всіх моделях iPhone 14 та новіших. При активації SOS (утримання кнопки блокування та однієї з кнопок гучності) телефон надсилає ваші дані та координати до екстрених служб і обраних контактів.

За словами медикині, хоча ця порада здається дрібницею, вона може стати вирішальною у критичний момент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що картина австрійського художника XIX століття Фердинанда Вальдмюллера «Очікувана» викликала ажіотаж, адже зображена на ній дівчина має вигляд, ніби тримає в руках смартфон.

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