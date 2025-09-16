iPhone отримали iOS 26: як встановити найбільше оновлення за останні 11 років

iPhone / © Associated Press

15 вересня ввечері Apple офіційно представила нові операційні системи, серед яких головною стала iOS 26. У компанії її називають найбільшим редизайном за понад десятиріччя — від часів виходу iOS 7.

Про це повідомила пресслужба Apple.

Оновлення вже доступне для власників iPhone SE (2020-го та 2022 років), iPhone 11 і новіших моделей, включно з iPhone 16e. Натомість користувачі застарілих iPhone XS та XR апдейт не отримають.

Основна особливість iOS 26 — новий дизайн Liquid Glass. Це напівпрозорий стиль з імітацією скла, який пронизує інтерфейс системи. Apple оновила стандартні додатки, анімації та іконки, залишивши водночас знайомий вигляд. За бажання іконки можна зробити напівпрозорими.

Серед ключових змін:

можливість масштабувати годинник на екрані блокування вдвічі-втричі;

3D-шпалери, які реагують на нахил смартфона;

спрощене меню камери з двома вкладками — «Фото» й «Відео»;

пошук за вмістом на екрані, подібний до Google Lens;

автопереклад у «Телефоні» та «Повідомленнях»;

відображення часу, що залишився до повного заряджання;

анімовані обкладинки альбомів у плеєрі;

новий додаток з іграми та додаткові функції Apple Intelligence.

Щоб завантажити iOS 26, потрібно відкрити «Параметри» → «Загальні» → «Оновлення ПЗ» та встановити апдейт.

Bloomberg раніше повідомляв, що ця версія операційної системи стане фундаментом для ювілейного iPhone, який планують представити 2027 року. Очікується, що він матиме вигнуті скляні грані, ультратонкі рамки та дисплей без вирізів.

