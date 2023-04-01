iPhone першого покоління продали на аукціоні за понад $40 тисяч: у чому його особливість (фото)

У США відбувся ще один закритий аукціон, на якому за $40 320 тис. продали iPhone (модель A1203) першого покоління в оригінальному пакуванні, яке не відкривали. Це був рідкісний екземпляр з унікальною наклейкою від Apple.

Про це повідомляє Neowin.

Особливість цього лота полягає в тому, що поверх пакувальної плівки, в яку обгорнута коробка iPhone, прикріплена наліпка "Lucky You" ("Щасливчик"). А на наклейці зображено логотип Apple. Зазначається, що власник смартфона виграв його в одному з конкурсів, що проводився компанією.

Для доказу справжності вмісту коробки було надано рентгенівські знімки, які показали наявність всіх комплектувальних, зокрема смартфона, зарядки, дроти, навушників, док-станції, документації й навіть спеціальної ганчірочки для екрана.

Фото: Neowin

Зараз за такою ж ціною можна купити авто Tesla Model 3. До цього часу найдорожчий iPhone першого покоління був зареєстрований на аукціоні за $63 000 тис., який відбувся на початку цього року.

Перший iPhone був випущений в далекому 2007 році. Ціна смартфона на старті продажів починалася від 499 доларів (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версія з 8 ГБ пам'яті коштувала 599 доларів (~22 000 грн).

Нагадаємо, Італія першою у світі заборонила штучний інтелект СhatGPT.

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