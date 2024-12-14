Іскра Світлячка: телескоп NASA знайшов галактику, схожу на Чумацький Шлях мільярди років тому

Неможливо передбачити, якою буде галактика, коли досягне віку Чумацького Шляху, але зараз вона схожа на краплю, всередині якої сяють десять яскравих зоряних скупчень.

Вперше космічний телескоп NASA James Webb знайшов молоду галактику, яка, ймовірно, дуже схожа на наш Чумацький Шлях, коли він був на тій самій стадії розвитку. Інші молоді галактики, які до цього вдавалося виявити, були значно масивнішими.

Про це повідомило NASA.

Нова галактика, в якій яскраво сяють 10 зіркових скупчень, нагадала астрономам рій світлячків у літню ніч, тому отримала романтичну назву Firefly Sparkle ("Іскорка Світлячка"). Вчені стверджують, що ця галактика вже існувала близько 600 мільйонів років після Великого вибуху, в якому народився Всесвіт.

"Всередині цієї крихітної галактики відбувається так багато всього, включаючи так багато різних фаз зіркоутворення", — сказала Ламія Моула, співавтор дослідження та доцент коледжу Уеллслі в Массачусетсі.

Реконструкція зовнішнього вигляду Галактики

На знімках галактика Іскорка Світлячка виглядає як розтягнута дуга через ефект "гравітаційного лінзування". Через цей ефект світло від інших галактик, розташованих між спостерігачем і об'єктом, спотворює картинку, але водночас дозволяє детально розглянути в інфрачервоному світлі зоряні скупчення всередині галактики, що досліджується.

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На основі знімків "Джеймса Вебба" та знань законів оптики астрономи встановили, що галактика Firefly Sparkle нагадує витягнуту краплю, всередині якої "підвішені" зіркові скупчення — два вгорі та вісім внизу.

"Наша реконструкція показує, що це скупчення зірок, що активно формуються. Ця галактика буквально перебуває в процесі складання", — сказав Картхейк Айєр, співавтор і науковий співробітник NASA Hubble в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Дані Webba показують, що галактика Firefly Sparkle потрапляє в категорію галактик з малою масою. Пройдуть мільярди років, перш ніж вона набуде повної маси і виразної форми.

"Більшість інших галактик, які показав нам Вебб, не збільшені і не розтягнуті, і ми не можемо побачити їх "будівельні блоки" окремо. З Firefly Sparkle ми спостерігаємо, як галактика збирається цеглинка за цеглиною", — пояснила Ламія Моула.

Проєктована форма галактики показує, що її зірки не сформували центральну опуклість або тонкий сплющений диск, що є ще одним доказом того, що галактика досі перебуває в процесі формування.

Яке майбутнє чекає Firefly Sparkle

Дослідники не можуть передбачити, яку форму в результаті набуде галактика Іскорки Світлячка, оскільки цей процес недостатньо вивчений і триває мільярди років. Але на її розвиток впливатимуть дві інші галактики, які розташовані "в межах вузького периметра" – на відстані 6500 та 42000 тисяч світлових років від Firefly Sparkle.

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Всі ці три галактики могли б вільно уміститися в межах Чумацького Шляху. Наразі розмір нашої повністю сформованої галактики становить близько 100 тисяч світлових років.

Дослідники вважають, що ці три галактики-компаньйонки можуть обертатися одна навколо одної і зрештою злитися в одну масивну галактику.

"Давно було передбачено, що галактики в ранньому Всесвіті формуються за допомогою послідовних взаємодій та злиття з іншими дрібнішими галактиками. Можливо, ми спостерігаємо цей процес у дії", — пояснив Йосіхіса Асада, співавтор і докторант університету Кіото в Японії.

У галактики Firefly Sparkle є два компаньйони, з якими вона може злитися в процесі формування / Фото: NASA

Нагадаємо, космічний апарат NASA "Юнона", що з 2016 року досліджує Юпітер та його супутники, здійснив важливі прольоти у вулканічно активного супутника Іо та отримав його унікальні знімки. Ці зображення дозволили встановити, що постійні виверження вулканів Іо живляться від локальних джерел магми, а чи не світового океану.

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